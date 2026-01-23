Billy Lummys, la música urgente y emocional de los creadores del Conurbacore

Sobre el concepto del tema, los integrantes de la banda explicaron: “ABANDONWARE habla de la soledad y de encontrarse con uno mismo. Es una canción sobre reflexionar, poder verse con honestidad y aceptar los errores propios para mejorar. Nos interesa la idea de superarse y crecer, entendiendo que para ser una mejor persona primero hay que animarse a mirarse de frente”,

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billy Lummys (@billylummys)

Billy Lummys es una banda formada a fines de 2023, creadora y estandarte del Conurbacore: una fusión entre emo, punk, hardcore, garage y math rock, combinada con la estética, la vida cotidiana y la sensibilidad del conurbano bonaerense. Es música urgente y emocional moldeada por la realidad del conurbano.

estrellas 2.jpg

La nostalgia como eje

La nostalgia es un eje esencial de la banda quilmeña Billy Lummys. El proyecto recupera la textura emocional y visual de los 90s, los 2000 y los primeros 2010s: consolas viejas, cibers, videoclubes, foros, fotolog, camisetas de fútbol gastadas y noches largas entre barrios, veredas y colectivos. Todo eso se mezcla con riffs entrelazados, baterías potentes y un enfoque melódico que define su identidad.

Integrada por Loren Corso (guitarra y voz), Bruno Buglisi (guitarra y voz), Juan Pablo Iniesta (bajo) y Nico Castagnetto (batería), la banda construye un sonido veloz, melódico y visceral. sus influencias van desde el viejo punk californiano -NOFX, Blink, Green Day - hasta propuestas más actuales del punk, emo y math rock como Basement, Origami Angel y Remo Drive.

El grupo se reconoce orgullosamente como una banda de nerds del conurbano: fanáticos de los videojuegos, del anime, y de las películas de terror que impregnan su estética, sus letras y su imaginario visual.

Con su combinación de sensibilidad emo, energía punk, ADN nerd y estética del sur del AMBA, Billy Lummys emerge como una de las propuestas más distintivas de la escena alternativa de Zona Sur.