Billy Lummys, la música urgente y emocional de los creadores del Conurbacore

El grupo quilmeño -creado a fines de 2023-se reconoce orgullosamente como una banda de nerds del conurbano: fanáticos de los videojuegos, del anime, y de las películas de terror que impregnan su estética, sus letras y su imaginario visual.
La banda quilmeña Billy Lummys acaba de lanzar “ABANDONWARE”, su primer single luego de un año y medio sin grabar y que marca el inicio de una nueva etapa artística. La canción fue concebida como una intro de anime, con influencias de j-rock, punk y math rock, reflejando el costado nerd que atraviesa a la banda.
Sobre el concepto del tema, los integrantes de la banda explicaron: “ABANDONWARE habla de la soledad y de encontrarse con uno mismo. Es una canción sobre reflexionar, poder verse con honestidad y aceptar los errores propios para mejorar. Nos interesa la idea de superarse y crecer, entendiendo que para ser una mejor persona primero hay que animarse a mirarse de frente”,
Billy Lummys es una banda formada a fines de 2023, creadora y estandarte del Conurbacore: una fusión entre emo, punk, hardcore, garage y math rock, combinada con la estética, la vida cotidiana y la sensibilidad del conurbano bonaerense. Es música urgente y emocional moldeada por la realidad del conurbano.
La nostalgia es un eje esencial de la banda quilmeña Billy Lummys. El proyecto recupera la textura emocional y visual de los 90s, los 2000 y los primeros 2010s: consolas viejas, cibers, videoclubes, foros, fotolog, camisetas de fútbol gastadas y noches largas entre barrios, veredas y colectivos. Todo eso se mezcla con riffs entrelazados, baterías potentes y un enfoque melódico que define su identidad.
Integrada por Loren Corso (guitarra y voz), Bruno Buglisi (guitarra y voz), Juan Pablo Iniesta (bajo) y Nico Castagnetto (batería), la banda construye un sonido veloz, melódico y visceral. sus influencias van desde el viejo punk californiano -NOFX, Blink, Green Day - hasta propuestas más actuales del punk, emo y math rock como Basement, Origami Angel y Remo Drive.
Con su combinación de sensibilidad emo, energía punk, ADN nerd y estética del sur del AMBA, Billy Lummys emerge como una de las propuestas más distintivas de la escena alternativa de Zona Sur.