Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

"La Chiqui" y su nieta realizarán la tercera emisión de sus programas desde la ciudad de Mar del Plata. Próxima a cumplir los 99 años, Mirtha continúa activa y vigente.

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale realizarán el tercer programa del 2026 desde Mar del Plata, donde recibirán a las figuras más relevantes de la temporada de verano.

Este sábado 24 de enero, a las 21:30 y por la pantalla de El Trece, la gran diva de la televisión recibirá al actor, mago y conductor Agustín "Rada" Aristarán -protagonista de la obra teatral "Chanta"-, las actrices Malena Solda -una de las protagonistas de la obra "Made in Lanús"- y Gloria Carrá, el actor y conductor Diego Pérez y el critico de modas Fabián Medina Flores.

image

A un mes de cumplir sus 99 años -el 23 de febrero- Mirtha Legrand continúa muy activa, presenciando los espectáculos de la temporada estival, y regresando a la pantalla de El Trece para seguir haciendo historia en la televisión.

Además: Facundo Arana y María Susini se separaron tras 20 años de relación

Por su parte, el domingo 25 de enero, pero desde las 13.45 en El Trece, Juana Viale reunirá en su #mesaza a los actores Alejandro Paker y Mónica Farro -integrante del elenco de "Passion, la marca del engaño"-, el Mago Black, la actriz Vanesa González -una de las protagonistas de la obra "Made in Lanús"-, y el comediante Mike Chouhy.

image

Para cerrar un mediodía bien arriba, el número musical estará presente de la mano de "Banda XXI".

Embed

Mirtha Legrand y Juana Viale transmiten sus programas televisivos desde un. tradicional hotel de la Ciudad de Mar del Plata. Estos ciclos son una producción de StoryLab -de Nacho Viale, nieto de "La Chiqui"- para El Trece.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados