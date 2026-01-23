Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este sábado 24 de enero, a las 21:30 y por la pantalla de El Trece, la gran diva de la televisión recibirá al actor, mago y conductor Agustín "Rada" Aristarán -protagonista de la obra teatral "Chanta"-, las actrices Malena Solda -una de las protagonistas de la obra "Made in Lanús"- y Gloria Carrá, el actor y conductor Diego Pérez y el critico de modas Fabián Medina Flores.

A un mes de cumplir sus 99 años -el 23 de febrero- Mirtha Legrand continúa muy activa, presenciando los espectáculos de la temporada estival, y regresando a la pantalla de El Trece para seguir haciendo historia en la televisión.

Por su parte, el domingo 25 de enero, pero desde las 13.45 en El Trece, Juana Viale reunirá en su #mesaza a los actores Alejandro Paker y Mónica Farro -integrante del elenco de "Passion, la marca del engaño"-, el Mago Black, la actriz Vanesa González -una de las protagonistas de la obra "Made in Lanús"-, y el comediante Mike Chouhy.

Para cerrar un mediodía bien arriba, el número musical estará presente de la mano de "Banda XXI".

Mirtha Legrand y Juana Viale transmiten sus programas televisivos desde un. tradicional hotel de la Ciudad de Mar del Plata. Estos ciclos son una producción de StoryLab -de Nacho Viale, nieto de "La Chiqui"- para El Trece.