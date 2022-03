EMILIA estrenó nuevo single y video: "cuatro veinte"

Embed

“No son cuatro y veinte, pero lo vamo’ a prender”, dice la canción que invita a "prenderse", a bailar sin importar la hora incluso con una botella en la mano. “Cuatro Veinte” es una creación de Emilia y los talentosos productores argentinos Big One y FMK, equipo que también realizó su éxito “Como Si No Importara” junto a Duki, cuyo video ha acumulado 97 millones de vistas.

unnamed.jpeg EMILIA, presentó "cuatro veinte", su nuevo single

Desde mayo 2019 hasta la fecha, Emilia se ha dado a conocer en todo el mundo con éxitos de la talla de “Recalienta”, “No Soy Yo” junto a Darell, “Billion”, “Bendición” junto a Alex Rose, “Perreito Salvaje” con Boza, “Rápido Lento” junto a Tiago PZK con 63 millones de reproducciones, “De Enero a Diciembre” con Rusherking y “Como Si No Importara” junto a Duki con 97 millones.

Recientemente, Emilia fue nominada a “Artista Femenina del Año – Urbana” en los Premios Lo Nuestro 2022, donde también presentó una espectacular interpretación de “Como Si No Importara” junto a Duki y el 18 de marzo, cantó en el festival Lollapalooza Argentina, donde hubieron más de 200.000 asistentes. Además, la artista, fue nombrada “Latin Artist on The Rise” por la revista Billboard en septiembre 2021.