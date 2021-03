La banda, como cada año, dará un show en el cual utilizan la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que usaban los genios del Liverpool.

Desde 1987, THE BEATS, es la encargada de mantener intacta la magia de The Beatles con constante innovación de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En 1996 fue nombrada “The best Beatle band in the world” (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo” y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) que dijo: “Es como si los Beatles nacieran otra vez”. Además, fueron destacados con importantes notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo.

the beats.jpg The Beats vuelve al escenario con un show de música presencial al aire libre - Foto: WePrensa

Realizaron giras y funciones con el primer baterista de Los Beatles, Pete Best, durantes 2007, 2008 y 2009 y durante su carrera han realizado incontables giras por Europa, Asia y Latinoamérica. En sus diferentes giras por Inglaterra, han grabado en Londres dos de sus álbumes en los estudios EMI Abbey Road, donde Los Beatles plasmaron toda su obra discográfica. Entre otras tantas, en Argentina han sido ganadores por su labor a “Mejor Musical” en los Premios Estrellas de Mar 2020 y nombrados Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña.

El próximo 8 de abril a las 20 horas en el Anfiteatro del Parque Centenario vuelven a los escenarios con todos los protocolos correspondientes para conmemorar a la banda de Liverpool que nunca será olvidada.