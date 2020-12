Nahuel Pennisi presenta "Renacer", su nuevo álbum

“Lo vengo preparando hace más de un año, con mucha expectativa, mucho trabajo y con ganas de aprender. Me inspiré en las cosas que me gustan, que me hacen bien, creo que más allá de que la gente sabe que me conecto con la música popular, con el folklore, me gusta mucho la música en general", comenzó explicando Nahuel Pennisi a Popular.

Y añadió: "Me encontré con un disco que tiene distintas vertientes, por una lado está la música popular y después fui para el lado de buscar mi propia de identidad musical, con un poco más de modernidad y ahí es donde aparece Julio Reyes, el productor colombiano, que me marcó un montón, que me hizo mejorar tantas cosas".

Renacer, es el tercer álbum de estudio de Nahuel y su nombre, a pesar de ser sencillo, representa algo mucho más profundo para el cantante. En primer lugar, porque buscó una nueva forma de hacer música, de renovarse sin dejar de lado su esencia y por otro lado, porque su vida y sus experiencias representaron para él un "Renacer". A principios de este año, Nahuel, confirmó su proyección internacional al conquistar al público del Festival de Viña del Mar (Chile) donde se consagró en la categoría folklore con dos galardones: Gaviotes de Plata como Mejor Intérprete y Mejor Canción con su tema "Avanzar".

"Renacer es una palabra tan simple, pero al mismo tan profunda, que fue lo que me fue pasando este tiempo y eso es lo más lindo del disco. Renací por varios motivos, primero por el nacimiento de mi hijo, por la pandemia, donde creo que todos hemos renacido, y sobre todo, por lo de Viña del mar, que fue una experiencia muy linda que viví, y es parte de este renacer. En este disco quise reflejar todo lo que me estaba pasando en una palabra, y era esa", explicó el artista.

Gran parte de las canciones del álbum cuentan con la producción de Julio Reyes Copello ( productor de artistas como Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, Kanny García, entre otros) y son canciones nuevas, con diferentes aires, otros son covers, pero que mantienen la identidad y honestidad de Nahuel.

Sus comienzos, un "Renacer"

Nahuel cuenta con una historia de vida digna de conocerse, los sonidos musicales lo rodearon de cerca en su hogar y fueron muy importantes en su día a día. “El camino con la música fue siempre muy emocionante, la música me marcó a fuego en mil cosas, sacó lo mejor de mí, como familia nos ayudó a pasar momentos fuertes, unos más lindos que otros, pero fuertes al fin, y con la música los sacamos delante de una forma mucho más amena”, contó.

parte 2.mp4

Su pasión por el arte, empezó desde muy chico y ya a los 4 años experimentó de manera autodidacta con un teclado, de ahí pasó a tocar un bajo eléctrico (apoyado de manera horizontal, por su tamaño y peso) y finalmente llegó a la guitarra, hoy una extensión de sus manos.

"El renacer empezó cuando conocí la música, cuando tenía 3, 4 años, que mis viejos me mostraron la música, ahí es como que empecé un camino para toda la vida, porque las emociones que me da la música son muy grandes", contó Nahuel. “Cuando me llegó el bajo a mis manos, me llegó con el mango a la derecha, y cuando me quise acordar, ya estaba tocando así. Y cuando me explicaron cómo se tocaba tradicionalmente, se tocaba al revés, todo cambiado”, explicó entre risas.

Pero él no podía quedarse quieto, no podía dejar su sueño trunco, y mientras seguía cursando el colegio secundario, a los 16 años se lanzó como músico callejero en Buenos Aires y no paró nunca más de tocar hasta convertirse en el músico que es hoy, que emocionando con su arte.

"Un renacer que me marcó el camino, fue haber arrancado a tocar en la calle Florida. Eso fue como un puntapié muy grande para mi carrera, y desde ahí que sueño con lo que me está pasando, con ser músico, con poder cantar para la gente y transmitirles cosas", apuntó.

Album Artwork (16).jpeg

Hoy con 29 años, y con tres álbumes en su poder, premios y tras haber sido reconocido por grandes artistas, Nahuel asegura que su desafío "es sostener lo que aprendió en ese momento y de tratar de seguir creciendo sin cambiar esa esencia. Que la humildad y el perfil bajo sea el mismo, pero con un poco más de madurez".

Y su familia no sólo fue quien la impulsó en este mundo, sino que la inspira día a día. “Me inspiro en lo que vivo, en la familia, en el agradecimiento. Me inspira la vida, todas las cosas que fui superando con el tiempo" . Nahuel asegura que sus canciones reflejan eso y los sueños de su familia: "Todo lo que a mí me pasa, es un pedacito de ellos y de alguna forma represento la alegría de todos a través de las canciones y eso es lo que más me inspira. Vivir y disfrutar el camino”.

“Todo lo que viví de chiquito, trato de contarlo de grande con los discos y con lo que vivo con la música”, concluyó.

"Mundo" con Abel Pintos

Single Nahuel Pennisi & Abel Pintos MUNDO.jpg "Mundo" - Abel Pintos junto a Nahuel Pennisi

Antes de realizar la presentación del disco "Renacer", Nahuel dio un último adelanto y este fue, "Mundo", la canción que interpretó junto a Abel Pintos. "Mundo", respeta su raíz argentina, pero con una vuelta de tuerca porque es algo distinto a su tradicional repertorio. “Mundo es una canción que me trae mucha expectativa, diferente a lo que se conoce de mi repertorio. Quiero transmitir un clima de fiesta, de alegría… Celebro que este tema sea de raíz folclórica, me emociona la música popular y sobre todo una cultura como el Tinku, sus rituales, sus instrumentos y su danza. Hay canciones que son para festejar y mundo es una de ellas”, afirmó Nahuel.

parte 3 - canta mundo.mp4 Nahuel Pennisi canta un poco de "Mundo", canción que forma parte de su álbum "Renacer"

Y sobre su colaboración con Abel Pintos añadió: “Nos unimos en esta canción que trae mucha alegría, mucho festejo. Creo que necesitamos canciones así en este momento, lo grabamos a distancia, lo unimos y quedó una canción muy linda”.

“Con Abel siempre es una experiencia hermosa cantar juntos. Nos queremos mucho y ahora estamos pasando los dos por un momento muy particular, el ser padres, y la verdad que hay un montón de cosas que nos conectan”, explicó Pennisi.

Por su parte Abel afirmó: “Nahuel es un hermano para mí en la música, me siento muy identificado con su pasión, su alegría y la emoción que siente de poder hacer del arte su mundo. A ese mundo nos invita hoy y constantemente y me honra ser parte de él una vez más. Una humanidad que atraviesa profundas crisis como las que atravesamos hoy en día, solo puede celebrar la existencia del amor que nos salva y nos mantiene en pie: Nahuel es amor, su música también lo es, y podemos y debemos festejarlo con alegría”.