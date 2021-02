Ricardo Soulé y una reflexión por los 50 años de "La Biblia"

"Siempre el vínculo de la música con Dios estuvo presente de alguna manera. La música siempre estuvo inspirada por el amor en distintos niveles, ya sea en los amores físicos o espirituales, como puede ser a través del vínculo amoroso con otro ser humano y agradeciéndole a Dios por eso", reflexionó Soulé.

El 3 de febrero de 1971, en los estudios TNT se terminó el registro de lo que sería un álbum paradigmático de nuestra música local. A pesar de las cinco décadas existentes entre aquella fecha y este presente, uno de los fundadores de Vox Dei sigue sorprendiéndose como la primera vez cada vez que es consultado sobre los motivos de la elección de los textos sagrados como eje temático del trabajo.

"A mí lo que más me sorprende de todo es cómo sorprende que haya sido así. Básicamente porque la música fue inspirada por muchísimas fuentes, entre ellas la más importante son las creencias espirituales. Yo lo viví con naturalidad, con alegría, pero los que no lo vivieron con naturalidad fueron parte del periodismo y del público, que aún hoy no lo pueden digerir", planteó.

Al analizar “La Biblia” desde lo estrictamente musical, Soulé cuenta: “La obra de Bach tiene por un lado las cantatas, las músicas de orquesta por otro, hasta hay música infantil. Pero hay una obra que no hay forma de catalogarla que es la Misa. Los mismos estudiosos no pueden hacerlo. Dentro de la infinitesimal parte que me corresponde en la música, creo que ‘La Biblia’ tiene esas características. No hay forma de catalogarla. Le dicen rock porque tratan de ubicarla en el tiempo, el espacio y el contexto social más que en la música en sí. Es una música muy original, muy inspirada, así que es difícil de catalogar”.

Y desde el lado más íntimo, asegura que el disco tiene no solo como objetivo acercar al público las enseñanzas de las sagradas escrituras desde un lugar más aggiornado, sino también el de cumplir con una suerte de tributo personal.

“A mí el estigma de La Biblia me lo introduce mi suegro, que fue quien me la acercó. Me di cuenta que tenía un montón de mensajes que pueden comprenderse a primera vista, y otros que requerían de una gran dedicación para poder comprenderlos. Entonces, dentro de mi pequeñez, traté de llevarlo a un lenguaje explicativo y, fundamentalmente, que yo mismo pudiese entenderlo. La Biblia tiene un conocimiento tan grande que reúne valores desde todos los puntos de vista y las disciplinas”, sostiene.

Por último, se mostró orgulloso por la trascendencia de “La Biblia” y por como fue inoculando un estilo dentro de un movimiento que al día de hoy sigue escribiendo su historia: el Rock Nacional.

“Ha penetrado en los músicos emblemáticos de nuestro rock. Grandes ramas del rock argentino que se han alimentado de la savia de ‘La Biblia’ según Vox Dei y me hace feliz. Le da un sentido a mi vida porque no ha sido muy fácil haberla escrito y no fue fácil el después. Sigue siendo complicado. Las cosas que escribí a continuación estuvieron siempre como subyacentes. Fue tan relevante el trabajo de ‘La Biblia’ que todo lo otro quedó cubierto. Yo seguí hablando de otras cosas, pero cuando uno mira al sol es difícil ver lo que hay alrededor porque te encandila”, cerró el mítico músico.