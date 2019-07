"Nunca sucedió en la historia. nadie nunca ganó en primera vuelta. Obviamente, siento buena onda de la gente en la calle, que reconocen las obras que estamos haciendo, el trabajo, pero ganar en primera vuelta no tiene antecedentes", sostuvo el candidato a Jefe de Gobierno del PRO, que de ganar alcanzaría los 16 años gobernando la Ciudad.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario porteño, señaló que tiene "buena relación" con el precandidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens, por su rol de presidente de San Lorenzo.

"No voy a dejar de tener buena relación por el hecho de que él sea candidato opositor a mí. Con Tombolini (candidato por Consenso Federal a Jefe de Gobierno) también tengo buen vínculo, una relación de trabajo", añadió.

Consultado por las polémicas declaraciones de Aníbal Fernández -quien dijo ayer que confiaría sus hijos a Ricardo Barreda, el odontólogo platense condenado por el crimen de su esposa, su suegra y sus dos hijas, antes que a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal-, el candidato de Cambiemos las calificó de "barbaridad".

"Comparar a Vidal con un femicida múltiple es una barbaridad. Pero yo no me engancho con las agresiones. No le contesto a Alberto ni a Aníbal, en definitiva son todo lo mismo”.

Minutos más tarde, el referente del PRO habló con CNN Radio dónde profundizó sus críticas al candidato a Intendente de Pinamar: "La gente ya superó al kirchnerismo. Estoy convencido de que la Argentina no quiere volver atrás. La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos".