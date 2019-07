Gaby, alumno de 5º grado de la institución, se encuentra atravesando un estado de salud delicado.

El 3 de julio fue diagnosticado con un osteosarcoma con metástasis pulmonar luego de una biopsia realizada por médicos del Hospital Garrahan.

"Cuando veía publicaciones con chicos internados o enfermos pensaba: qué fortaleza tendrán esas madres para aguantar tanto, y decía: me llega a tocar a mí y ni lo podría resistir. Me preguntaba si Dios elegía a los padres especialmente para atravesar semejante prueba. Admiraba a esas madres y padres que se internaban, y hoy me tocó a mí", expresó Marisa Inzaurralde, mamá del vecino de Hurlingham.

Meses atrás, Gabriel comenzó a sentir un dolor en los tobillos que le imposibilitaba caminar correctamente.

Un día, su gemelo izquierdo se inflamó sobremanera, motivo por el cual su familia decidió realizarle estudios. Una radiografía en un sanatorio de Caseros advirtió que podría tratarse de un tumor, algo que se confirmó en el Hospital Garrahan. Allí le precisaron que requiere seis sesiones de quimioterapia para luego operarlo y extirpárselo.

"Nos tocó esa prueba, nos tocó sacar fuerzas de donde sea para atravesar lo peor que no pudo tocar en esta vida. Cáncer de hueso, esa pierna hinchada que pensamos que era por usar plantillas se convirtió en tumor", explicó la progenitora del niño.

El viernes 5 de este mes, Gaby se internó por primera vez en el Garrahan para iniciar la quimioterapia. A partir de ese momento, sus padres debieron postergar sus obligaciones laborales para acompañarlo y seguir de cerca el largo proceso de recuperación.

Al conocer la dura situación que atraviesa, la comunidad educativa del colegio San Fernando de Hurlingham, donde concurre el menor, decidieron impulsar una movida solidaria para ayudar de forma económica a la familia Valdez Inzaurralde, mientras transitan este delicado momento.

Aquellas personas interesadas en colaborar con Gabriel Valdez Inzaurralde tienen a disposición una cuenta en el Banco Comafi (Nº 2990062806211390460019; titular Marisa Inzaurralde) para hacer transferencias.