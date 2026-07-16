Obras de mantenimiento podrán afectar el suministro de agua en el Oeste y el Sur del conurbano

En la zona Oeste, se realizará una inspección del río subterráneo Saavedra-Morón, lo que detendrá temporalmente la Estación Elevadora Morón, ubicada en colectora de la Autopista del Oeste y Derqui, en El Palomar. Esa intervención técnica podría generar baja presión o cortes en el suministro en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y la zona norte de La Matanza. En paralelo, en la zona Sur del Conurbano se ejecutarán tareas de mantenimiento integral en los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes. Como consecuencia de esa maniobra de optimización, el servicio de agua potable se verá temporalmente afectado en los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes.