Obras de mantenimiento podrán afectar el suministro de agua en el Oeste y el Sur del conurbano

Se inspeccionará el río subterráneo Saavedra-Morón y se realizarán trabajos de mantenimiento en los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes.
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) llevará a cabo operativos programados de mantenimiento e inspección en el sistema de distribución de agua potable que abastece a distintos municipios de las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires. Los trabajos, que comenzarán a las 22 de este jueves y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde del viernes, requerirán la parada temporal de estaciones elevadoras y la interrupción del bombeo hacia las redes de distribución.
En la zona Oeste, se realizará una inspección del río subterráneo Saavedra-Morón, lo que detendrá temporalmente la Estación Elevadora Morón, ubicada en colectora de la Autopista del Oeste y Derqui, en El Palomar. Esa intervención técnica podría generar baja presión o cortes en el suministro en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y la zona norte de La Matanza. En paralelo, en la zona Sur del Conurbano se ejecutarán tareas de mantenimiento integral en los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes. Como consecuencia de esa maniobra de optimización, el servicio de agua potable se verá temporalmente afectado en los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes.
La prestataria informó que el servicio se normalizará de forma progresiva una vez finalizados los trabajos. Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482) o utilizar el canal de asistencia por WhatsApp al 11-5984-5794.