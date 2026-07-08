Servicios limitados en las líneas Mitre y San Martín

En la primera, entre mañana y el domingo el servicio del ramal José León Suárez no funcionará entre Retiro y Belgrano R. En la segunda, el domingo durante más de 10 horas estará interrumpido el tramo entre Retiro y Villa del Parque.
Viajar en el Noroeste del Gran Buenos Aires será complicado durante cuatro días: los trenes del ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre no circularán entre Retiro y Belgrano R entre mañana jueves y el domingo incluido, y los de la Línea San Martín no circularán el domingo durante más de 10 horas entre Retiro y Villa del Parque, aplicándose en el resto del recorrido un servicio restringido. En ambos casos se señala que el motivo son obras, pero llamativamente en el caso de la Línea Mitre no afectarán al tren que une Retiro con Rosario Norte.
En el Mitre, se reemplazará un Aparato de Vía (ADV). El primer tren de Belgrano R a Suárez partirá a las 7 y el último a las 22.31. En sentido contrario, el primero saldrá de Suárez a las 6.15 y el último a las 21.47. Los trenes volverán a tener a Retiro como cabecera al terminar el domingo.
Respecto al San Martín, Trenes Argentinos precisó que "en la estación Palermo se reemplazarán componentes metálicos de cambios de vía y su adecuación geométrica", precisando que "requieren la ocupación total del tendido con maquinaria pesada en ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante la afectación".
El último tren de Retiro saldrá a las 7.32, con destino Cabred. Luego partirán servicios de Villa del Parque a las 8.11. 8.40 y 9.32 a Pilar, 10.27 a Cabred, 11.22 y 12.08 a Pilar, 12.54 a Cabred, 13.23 y 14.09 a Pilar, 14.43 a Cabred, 15.26 a Pilar, 16.04 a Cabred, 16.52 a José C. Paz, 17.31 a Cabred y 17.59 a Pilar. El primero de Retiro saldrá a las 17.54 a José C. Paz, 18.20 a Pilar y 18.43 a Cabred. De Caseros saldrán trenes a las 9.15 a José C. Paz, a las 10.12 y 11.03 a Pilar, a las 11.57 a José C. Paz, a las 12.49 a Pilar, a las 14.01, 15.24 y 16.03 a José C. Paz, a las 16.44 a Pilar y a las 17.31 a José C. Paz. En sentido contrario, el último tren en llegar a Retiro a las 7.45 saldrá de Pilar a las 6.08, y el primero partirá de José C. Paz 17.11, llegando a Retiro a las 18.26.
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