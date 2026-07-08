Servicios limitados en las líneas Mitre y San Martín

El último tren de Retiro saldrá a las 7.32, con destino Cabred. Luego partirán servicios de Villa del Parque a las 8.11. 8.40 y 9.32 a Pilar, 10.27 a Cabred, 11.22 y 12.08 a Pilar, 12.54 a Cabred, 13.23 y 14.09 a Pilar, 14.43 a Cabred, 15.26 a Pilar, 16.04 a Cabred, 16.52 a José C. Paz, 17.31 a Cabred y 17.59 a Pilar. El primero de Retiro saldrá a las 17.54 a José C. Paz, 18.20 a Pilar y 18.43 a Cabred. De Caseros saldrán trenes a las 9.15 a José C. Paz, a las 10.12 y 11.03 a Pilar, a las 11.57 a José C. Paz, a las 12.49 a Pilar, a las 14.01, 15.24 y 16.03 a José C. Paz, a las 16.44 a Pilar y a las 17.31 a José C. Paz. En sentido contrario, el último tren en llegar a Retiro a las 7.45 saldrá de Pilar a las 6.08, y el primero partirá de José C. Paz 17.11, llegando a Retiro a las 18.26.