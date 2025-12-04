Valenzuela criticó el endeudamiento aprobado por la Legislatura bonaerense

A través de su cuenta en la red social X, Valenzuela señaló: "De madrugada, se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Una vergüenza. Esta Provincia atrasa!".

La nueva norma obtuvo 62 votos, uno más del mínimo requerido, en Diputados y luego de una larga negociación entre representantes del oficialismo y opositores, se aprobó con 31 votos en el Senado.

El consenso en la Legislatura se alcanzó luego de la inclusión de un fondo de emergencia de 350.000 millones de pesos para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Banco Provincia y organismos clave.