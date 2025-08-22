Valenzuela: "Dónde más se necesita crear empleo, castigan a la industria con altas tasas"

Comenzó recorriendo la planta de Perfiles Argentinos, una empresa con más de 20 años en el mercado dedicada a la fabricación y distribución de perfiles de aluminio. Luego, visitó el centro comercial de la zona para dialogar con comerciantes y vecinos.

“Me contaron que acá las tasas son el doble que en Tres de Febrero, y para colmo, las luces de las calles las termina pagando el privado”, expresó Valenzuela. Y agregó: “Cuando uno abona el ABL o la tasa de Seguridad e Higiene en un municipio, lo mínimo que tiene que volver es alumbrado, barrido, limpieza. No puede ser que el Estado local o provincial te mate con impuestos y no vuelva con servicios”.

Por su parte, la candidata a concejal Maita planteó la falta de gestión en Moreno: “Con las últimas lluvias, tenemos escuelas que no sabemos si van a tener clases los próximos días porque se les cayó el techo de tanta agua, barrios inundados, familias que no pueden salir de sus casas. Acá la plata entra, pero se la gastan en otras cosas, para la campaña hay, pero no para ayudar a los vecinos”.

La jornada finalizó con un encuentro junto a la nómina local, donde el candidato a senador cerró: “Dónde más se necesita crear empleo, castigan a la industria con altas tasas. Hay que frenar la decadencia kirchnerista en la provincia de Buenos Aires”.