AFA giró USD 42 millones a sociedades sin actividad en Estados Unidos

El eje de la operatoria fue TourProdEnter LLC, una firma creada en 2021 que rápidamente se transformó en agente comercial exclusivo en el exterior. Con aval del comité ejecutivo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, la empresa pasó a cobrar ingresos por sponsoreo, derechos audiovisuales y amistosos, administrar pagos y reenviar excedentes a la AFA tras descontar comisiones.

Según registros bancarios, esa compañía manejó fondos en al menos cuatro bancos internacionales, con montos distribuidos en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. En ese circuito se contabilizaron transferencias por más de USD 260 millones, sin un detalle público claro sobre su destino final. Buena parte de los ingresos provinieron de marcas y socios comerciales ligados a la Selección, además de empresas vinculadas al streaming oficial y a la transmisión de partidos. Sin embargo, una porción relevante del dinero se canalizó a través de Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras con bonos y pasos por distintas jurisdicciones.

Las mayores alertas surgieron por los USD 42 millones enviados a cuatro LLC radicadas en Florida: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt. Ninguna registra empleados ni actividad comercial, y todas presentan características típicas de sociedades fantasma utilizadas para canalizar fondos hacia beneficiarios no identificados. Los titulares vinculados a esas firmas residen en Bariloche y no muestran perfiles compatibles con el manejo de sumas millonarias, además de que las direcciones en Miami resultaron ser oficinas virtuales inexistentes en los edificios declarados.

estancia-pilar La mansión de Pilar vinculada a presunto lavado de dinero.

En paralelo, la Justicia argentina avanza en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a una mansión en Pilar. En ese expediente, el juez Marcelo Aguinsky citó a declarar a presuntos testaferros de dirigentes del fútbol local, en una investigación que podría aportar nuevas pistas sobre el destino final de los fondos.