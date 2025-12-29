Paraguay: un naufragio en el río Paraná deja tres argentinas muertas

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cercana a la localidad de Cerrito.

El comisario local, Damiano Cano, indicó que el mal clima, fuertes lluvias y ráfagas de viento, junto con el uso de una embarcación “no apta” para las corrientes del río Paraná habrían provocado el accidente. “Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó el comisario.

En tanto, dos menores, una niña de 11 años y un adolescente de 16, fueron rescatados por pescadores. Las autoridades paraguayas continúan con un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que permanece desaparecido.