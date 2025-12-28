River anunciará el techado y la ampliación del Monumental: qué capacidad tendrá

Los trabajos se llevarán adelante en el estadio Monumental y tendrán como objetivo modernizar sus instalaciones, mejorar la experiencia del hincha y consolidarlo como uno de los escenarios deportivos más imponentes del planeta, tanto por su capacidad como por sus prestaciones.

La iniciativa forma parte de un plan integral de obras que la dirigencia viene impulsando en los últimos años, con el foco puesto en la puesta en valor del estadio y la optimización de cada uno de sus espacios.

El techado completo del Monumental aparece como uno de los puntos más destacados, ya que permitirá proteger a los espectadores de las inclemencias climáticas, mejorar la acústica y reforzar la estructura general de la cancha, una demanda histórica de los socios y simpatizantes. Y en paralelo, la ampliación de la capacidad hasta los 100.000 espectadores posicionará al estadio de River entre los más grandes del mundo y lo consolidará como el de mayor aforo de Sudamérica.

monumental-river-campeonjpg La dirigencia de River dará otro paso en la puesta en valor del Monumental.

Esta expansión no sólo reforzará el impacto visual y simbólico del Monumental, sino que también abrirá la puerta a una mayor recaudación por venta de entradas y a la posibilidad de albergar eventos de escala internacional, como finales continentales, partidos de selecciones y grandes espectáculos culturales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la planificación de la obra por etapas, lo que permitirá que el “Millonario” continúe utilizando su estadio como local durante todo el proceso. Desde el club remarcan que no será necesario mudar la localía ni alterar de manera significativa el calendario deportivo, una decisión clave para preservar el vínculo con los hinchas y mantener una de las principales fortalezas deportivas de la institución.

La transformación del Monumental se apoya en las mejoras ya realizadas en los últimos años, entre las que se destacan la renovación total del campo de juego con césped híbrido, la reconfiguración de las tribunas, la modernización de palcos, accesos y servicios, y una fuerte inversión en infraestructura general.

El anuncio sobre el techado total y la ampliación del estadio se conoció días después de que River se convirtiera otra vez en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo en 2025. Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, el equipo de Núñez registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global.

En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de esta temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.