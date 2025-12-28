Video: un policía mató a dos motochorros que intentaron robarle el auto en Quilmes

El agente, que se encontraba de civil, acababa de subir a su Peugeot 207 cuando fue interceptado por dos delincuentes armados que circulaban en una moto Honda Wave. Se trataba de una mujer de 48 años y un hombre de 33, que actuaron con los cascos colocados para evitar ser reconocidos.

De acuerdo con el sitio 0223, el policía se identificó y dio la voz de alto. Ante la continuidad del ataque, respondió con su arma reglamentaria. Como resultado del tiroteo, la mujer murió en el lugar, mientras que su acompañante intentó escapar, pero cayó a pocos metros y falleció sobre el asfalto.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica. La causa quedó a cargo de la UFI N°7, bajo la conducción del fiscal Javier Barrera, que determinó que el agente no será imputado al considerar que actuó en legítima defensa.

En agosto pasado, un motochorro de 16 años había muerto y otro se dio a la fuga, luego de protagonizar un enfrentamiento armado con un oficial de la Policía bonaerense al que intentaron asaltar en la localidad platense de Los Hornos.

El hecho ocurrió en 68 entre 135 y 136, cuando el efectivo, de 29 años, se encontraba de civil y regresaba a su domicilio junto a su pareja a bordo de una moto Corven. En ese momento, dos jóvenes lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego e intentaron robarle.

Según informaron fuentes policiales, el oficial se identificó como tal, pero uno de los asaltantes lo apuntó con un arma, por lo cual el efectivo repelió la agresión y realizó un disparo que impactó en uno de los ladrones. El herido, de 16 años y domiciliado en Los Hornos, recibió un disparo en la cintura, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata y, horas más tarde falleció, mientras que su cómplice logró escapar.