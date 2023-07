Junto a una multitud, Julio Zamora inauguró el microestadio municipal "Cdor. Intendente Ricardo Ubieto" en Don Torcuato

“Esta es una obra que el Municipio realizó con el esfuerzo de la comunidad; vamos a trabajar para seguir innovando en propuestas deportivas, culturales, sociales y salud en el distrito. Un lugar que cuenta con mucha calidad para los vecinos de Don Torcuato y que pretendemos que sea una política que irradie en todas las localidades, es por ello que Benavídez también tendrá su microestadio. Este es uno de los trabajos más importantes que hicimos en Tigre, con una planificación pensada para llevar adelante todos los deportes”, explicó el jefe comunal.

Respecto a la presencia de Amanda Zocchi de Ubieto, viuda del ex intendente Ricardo Ubieto, Zamora expresó: “Fue un honor tenerla con nosotros en este día tan importante. Creímos pertinente que quien había hecho la primera propuesta deportiva municipal en la ciudad tenga el nombre de este microestadio. Que ella haya dicho que ‘Tigre está como Ricardo hubiese querido’ es un orgullo porque su palabra tiene mucho peso y valor. Pero eso no debe relajarnos bajo ningún punto de vista, vamos a seguir trabajando fuertemente por nuestra comunidad”.

El espacio deportivo lleva el nombre de “Cdor. Intendente Ricardo Ubieto” en conmemoración a quien inauguró el Polideportivo San Martín – primer centro deportivo del Municipio – en el año 1990. Nacido en 1933, Ubieto fue el fundador del partido vecinal Acción Comunal. En 1987 fue elegido como intendente y reelecto en las sucesivas elecciones de 1991, 1995, 1999 y 2003. El 16 de noviembre de 2006 falleció a los 73 años.

Previo al inicio del acto oficial, Zamora descubrió una placa alusiva a la inauguración junto a Amanda Zocchi. Luego, vecinas y vecinos disfrutaron de muestras de gimnasia artística y coreografías a cargo de alumnos y alumnas de todas las edades de los polideportivos del partido. Durante la apertura, además, se presentaron las bandas locales Bermejo y Ensalada de Covers.

"Esto me significa una emoción muy grande porque me trae recuerdos de la vida pasada con Ricardo, quién hizo todo lo posible para dar alegría a los vecinos. Era un enamorado de Tigre y trabajó incansablemente, dio todo lo que en ese momento se podía brindar”, expresó Zocchi y continuó: “La gestión del intendente Julio Zamora me parece muy interesante porque es un funcionario que sabe que hay que hacer obras para devolverle la contribución de las tasas a la comunidad. Con servicios, salud, cultura y deporte; tal cual lo pensaba y lo decía Ricardo”.

En el acto central se proyectó un video institucional sobre las obras más significativas del Gobierno local desarrolladas en materia de salud, servicios públicos, educación, seguridad y deporte; como también los proyectos a futuro. Al culminar, el jefe comunal entregó una plaqueta alusiva al evento a Zocchi y ambos brindaron unas palabras a las familias presentes. Posteriormente, se efectuó el tradicional corte de cinta para dejar inaugurado oficialmente el microestadio.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora manifestó: “Fue un día de mucha emoción junto a todas y todos los vecinos que se acercaron para vivir esta fiesta. Este es un espacio pensado e impulsado por el intendente Julio Zamora con mucha dedicación y esfuerzo para el disfrute de la comunidad de Don Torcuato y los vecinos del distrito en general. La presencia de Amanda Zocchi fue muy especial porque en ella se puede ver el reflejo de un gran funcionario e intendente como Ricardo Ubieto que dio mucho tiempo de su vida al servicio de la ciudadanía de Tigre”.