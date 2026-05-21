La Provincia aprobó recorridos de colectivos en San Isidro

Reemplazarán a los servicios de las líneas 333, 407, 437 y 707, interrumpidos por la grave crisis de la concesionaria, Micro Omnibus General San Martín
La Provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos recorridos impulsados por la Municipalidad para restablecer el funcionamiento de las líneas de colectivos afectadas por la situación de la empresa Micro Omnibus General San Martín (MOGSM), según informó el intendente Ramón Lanús a través de sus redes sociales.
La medida recupera gran parte de los trayectos que realizaban las líneas 333, 407, 437 y 707 y eran utilizadas diariamente por miles de vecinos del distrito. Según indicó el jefe comunal, el acuerdo alcanzado con autoridades provinciales y empresas del sector permitirá recuperar progresivamente los distintos ramales y avanzar hacia la normalización del servicio en los próximos días.
La propuesta fue elaborada e impulsada por el Municipio ante la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de garantizar la conectividad y reducir el impacto generado por la crisis operativa de la empresa. Los nuevos recorridos buscarán mantener la cobertura del transporte público en distintos puntos del distrito y asegurar alternativas de movilidad para los usuarios.
En un video, Lanús aseguró que próximamente se dará a conocer toda la información vinculada a recorridos y funcionamiento de las líneas para facilitar la planificación de los viajes. Los detalles estarán disponibles en el sitio oficial del Municipio.
"Empresas más serias, con mejores unidades y con mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas ultimas semanas", expresó el jefe comunal en sus redes sociales, al tiempo que agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de reorganización del servicio: "Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y que nos permita estar mejor que antes".
Con ese acuerdo, San Isidro busca garantizar la continuidad del transporte público y avanzar en una solución que permita recuperar la normalidad del servicio para los vecinos del distrito.
Por lo que trascendió en redes sociales, de la línea 333 (con un recorrido semicircular entre San Isidro y Olivos) se haría cargo la Compañía Noroeste, que opera la línea 343, que une Puente Liniers con Tigre y cuenta con ramales que antes eran las líneas 304 y 289.