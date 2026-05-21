La Provincia aprobó recorridos de colectivos en San Isidro

"Empresas más serias, con mejores unidades y con mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas ultimas semanas", expresó el jefe comunal en sus redes sociales, al tiempo que agradeció la paciencia de los usuarios durante el proceso de reorganización del servicio: "Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y que nos permita estar mejor que antes".

Con ese acuerdo, San Isidro busca garantizar la continuidad del transporte público y avanzar en una solución que permita recuperar la normalidad del servicio para los vecinos del distrito.

Por lo que trascendió en redes sociales, de la línea 333 (con un recorrido semicircular entre San Isidro y Olivos) se haría cargo la Compañía Noroeste, que opera la línea 343, que une Puente Liniers con Tigre y cuenta con ramales que antes eran las líneas 304 y 289.