Enojos y despidos en el programa de Hernán Drago por la competencia con Guido Kazcka

El prime time de El 9 y de El 13 se enfrentan por el rating. Y, al ser formatos similares, en cuanto a que ambos tienen jurados, uno de los dos terminó "perdiendo".
Bienvenidos a ganar, el programa que conduce Hernán Drago en El 9, y Es mi sueño, el ciclo que lidera Guido Kazcka, por El 13, compiten en horario, por lo tanto, por el rating. Y, de una forma u otra, al ser los dos musicales, con jurados, los formatos de chochan. Y como son hechos por la misma productora, se generó una "puja" de poder que está ganando Kazcka.
"Hay muchísimo enojo de parte de este jurado con Guido Kaczka", contaron, considerando que Guido es uno de los dueños de la productora que hace el ciclo de música que conduce Hernán. "Dicen que en las tandas publicitarias de El Trece, la gente se pasa a El Nueve. El tema es que Bienvenidos a Ganar ya estaba al aire hace un montón de tiempo y Es mi sueño es el nuevo".
"De un día para el otro, los camarógrafos no ponchaban a los jurados, no querían que se vieran que también había profesionales. Los hicieron ir para cumplir el mes y en la primera semana de mayo, se los avisaron. Va a cambiar el formato y ya hay grabaciones", contó Maru Leone, al aire de El observador.
"Desarmó el jurado por uno menos importante y, finalmente, los obligó a sacarlos completamente. Están viendo cómo virar el formato para que siga al aire porque le va bien. Van a cambiar la escenografía completamente, pero va a seguir Hernán Drago con las azafata", contó la periodista, sobre la idea de programa que se verá, a partir de las próximas semanas, en el prime time del canal.
En los planes de Hernán está trabajar solo por cuatro años en los medios de comunicación. El exmodelo está a la espera de que su hija termine su carrera universitaria. Cumplido ese objetivo académico, su plan es alejarse de todo e irse se Buenos Aires.
Drago quiere empezar una nueva vida en el sur del país, en un lugar que ya tiene definido y donde está montando la casa en la que vivirá desde entonces, totalmente rodeado de un paraíso de naturaleza. Allí, el conductor vivirá su adultez y, quizá, de vez en cuando, venga a la gran ciudad, solo de visita por unos días.
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