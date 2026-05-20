Enojos y despidos en el programa de Hernán Drago por la competencia con Guido Kazcka

EL DESEO DE DRAGO

En los planes de Hernán está trabajar solo por cuatro años en los medios de comunicación. El exmodelo está a la espera de que su hija termine su carrera universitaria. Cumplido ese objetivo académico, su plan es alejarse de todo e irse se Buenos Aires.

Drago quiere empezar una nueva vida en el sur del país, en un lugar que ya tiene definido y donde está montando la casa en la que vivirá desde entonces, totalmente rodeado de un paraíso de naturaleza. Allí, el conductor vivirá su adultez y, quizá, de vez en cuando, venga a la gran ciudad, solo de visita por unos días.