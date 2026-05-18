Comenzó la construcción de un acceso a la Autopista Presidente Perón desde la Ruta 52 en Canning

La concreción del enlace tiene como objetivo reducir la congestión en las arterias principales de Canning, ofreciendo alternativas. Asimismo, la vinculación con la Autopista Presidente Perón (que une la Ruta 210 con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 40, en el partido de Merlo) agilizará la logística y los tiempos de viaje hacia los distintos cordones del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los accesos a la Capital Federal. Desde el sector inmobiliario y de desarrollo urbano señalan que la mejora en la conectividad terrestre suele funcionar como un dinamizador de la plusvalía de la tierra, consolidando el perfil de la localidad como un polo de inversiones residenciales y comerciales robusto.