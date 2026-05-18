Comenzó la construcción de un acceso a la Autopista Presidente Perón desde la Ruta 52 en Canning

El plazo de ejecución es de 10 meses. La Municipalidad de Ezeiza diseñó la traza y gestionó la aprobación ante Vialidad Nacional.
En el marco del sostenido crecimiento demográfico y urbanístico que registra Canning, comenzó la construcción de un acceso a la Autopista Presidente Perón en el cruce con la Ruta Provincial 52: el existente es en la intersección con la Ruta 58. La Municipalidad de Ezeiza asumió la responsabilidad del diseño de la traza y las gestiones pertinentes para obtener la aprobación del proyecto ante las autoridades de Vialidad Nacional. El financiamiento económico total para la ejecución de los trabajos provendrá de aportes privados realizados por frentistas y desarrollos urbanos residenciales de la zona de influencia.
Las tareas quedaron a cargo de la contratista Pilico Construcciones. Tras la instalación del obrador principal, se dio inicio al movimiento de suelos. El plazo de ejecución es de 10 meses e incluye obras hidráulicas, la pavimentación de las calles colectoras y la instalación de un nuevo sistema de iluminación y señalización.
La concreción del enlace tiene como objetivo reducir la congestión en las arterias principales de Canning, ofreciendo alternativas. Asimismo, la vinculación con la Autopista Presidente Perón (que une la Ruta 210 con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 40, en el partido de Merlo) agilizará la logística y los tiempos de viaje hacia los distintos cordones del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los accesos a la Capital Federal. Desde el sector inmobiliario y de desarrollo urbano señalan que la mejora en la conectividad terrestre suele funcionar como un dinamizador de la plusvalía de la tierra, consolidando el perfil de la localidad como un polo de inversiones residenciales y comerciales robusto.
Respecto al inicio de los trabajos, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se pronunció a favor del mecanismo de cooperación implementado para la realización de la infraestructura, enfatizando la importancia de la sinergia entre los sectores económicos y el Estado local. "Una obra realmente muy importante que continuará acercando desarrollo e inversiones a la región. De esta manera, entre todos seguimos haciendo crecer a Canning y haciendo crecer a todo Ezeiza", afirmó el jefe comunal.
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