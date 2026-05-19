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Milei defendió a Martín Menem y dijo que Santiago Caputo es "un hermano"

El mndatario habló sobre la interna que protagonizan el presidente de la Cámara de Diputados y el asesor presidencial en las redes sociales.

El presidente Javier Milei negó que exista una disputa en las redes sociales entre distintos sectores libertarios y aseguró que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en medio de su interna con Santiago Caputo.

Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura.

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En su diálogo con Neura, donde el mandataria se explaya a gusto e incluso durante horas, apoyó tanto al sector del asesor presidencial Santiago Caputo como a Martín Menem.

“Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, dijo.

Y agregó: “Lo que yo entiendo es que el periodismo llama ‘internas’ a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra”.

“Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Lo que importa son los resultados”, apuntó.

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La disputa en las redes sociales

Durante todo el fin de semana, Santiago Caputo estuvo muy activo en redes sociales, esta vez utilizando su cuenta personal.

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista, que suele difundir material opositor a la gestión de Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

Luego de la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”.

Aparecen en esta nota:

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