Con qué agenda y objetivos asume hoy Daniel Scioli

Lo cierto es que este miércoles por la tarde Daniel Scioli asumirá como el flamante ministro de Desarrollo Productivo. Y a partir de allí se verá cuál es el recorrido político que el ex gobernador bonaerense tiene pensado hacer.

El Presidente le tomará juramento este miércoles a las 18. Será en el Museo del Bicentenario. Y desde el entorno de Scioli ya confirmaron que en el Ministerio de Desarrollo Productivo continuará el mismo equipo técnico que acompañaba a Matías Kulfas.

Esto significa que la Secretaría de Industria seguirá a cargo de Ariel Schale, mientras que Guillermo Merediz continuará como secretario de Pymes y Emprendedores, y Fernanda Ávila va a seguir al frente de la Secretaría de Minería. Los tres secretarios ya conocen al ex gobernador bonaerense y reciente ex embajador en Brasil, de su paso por los distintos ámbitos de la administración pública.

En el entorno de Scioli aseguran que pondrá el foco en las Pymes. Y en las cuestiones que le quedaron pendientes a Matías Kulfas, en particular la agenda parlamentaria -paquete de leyes productivas como agroindustria y electromovilidad-, pero lo cierto es que también el flamante ministro quiere ver la posibilidad de que haya más dólares para el sector productivo. Para eso, buscará tener un muy buen diálogo con Miguel Pesce, titular del BCRA, quien debería poder autorizar más dólares a precio oficial para que quienes forman parte de la cadena productiva puedan importar insumos que necesitan para producir más y generar más riqueza y empleo.

Claro que eso no será fácil. Es, tal vez, el momento financiero más difícil del Gobierno con el dólar blue a $ 224 y los dólares bolsa (Contado Con Liquidación y MEP) muy por encima de ese valor y rozando los $ 240. Aun cuando en la primera mitad del año ingresaron más dólares de lo habitual, producto de las exportaciones, el Central no acumuló demasiadas reservas. Así, no será fácil que liberen dólares para importar nada, ni siquiera insumos para la producción.

Entre quienes trabajan cerca de Scioli, lo que se dice es que el ex embajador en Brasil -que logró traerse una última foto con Bolsonaro antes de volver a Buenos Aires el domingo a la noche- buscará trabajar codo a codo con los gobernadores para promover las economías regionales y que las provincias puedan exportar más.

¿Objetivo de trabajo o estrategia electoral?

Eso es lo que muchos se preguntan dentro del propio Frente de Todos, especialmente Sergio Massa, quien desde su viaje a Los Ángeles con el presidente Alberto Fernández está más cerca que antes de las decisiones que se toman en la Rosada.

Por ahora, Daniel Scioli parece más una prenda de unidad que una jugada para la discordia. Pero habrá que esperar a que las cosas evolucionen dentro de un Frente de Todos muy convulsionado.