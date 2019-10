Los debates no definen votos pero sí informan a votantes

En ese contexto señalaron que el candidato que llega más cómodo es Alberto Fernández por su condición de triunfador en las PASO, en tanto que Mauricio Macri está obligado a ser más audaz para tratar de instalar algún tema que tenga repercusión más allá el debate.

Los consultores políticos y analistas de opinión Carlos Fara y Ricardo Rouvier concidieron en que Macri acumula mayor experiencia por su participación en los debates presidenciales de 2015 y en los que protagonizó al disputar la jefatura de gobierno porteño, en tanto que Fernández cuenta a su favor con una mayor fluidez en el uso del lenguaje comunicacional.

"Teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente da por sentado el triunfo de Alberto el incentivo a cambiar el voto o a ir a votar es menor", señaló Fara, que sin embargo advirtió que "de todas maneras vamos a ver como sale el primer debate, porque como tenemos dos vueltas entonces se puede generar una expectativa sobre el segundo".

Por su parte Rouvier explicó que "salvo que ocurra algo extraodinario, la experiencia nacional e internacional muestra que los debates de los candidatos no provocan grandes cambios en los electores sino más bien confirman a los votantes definidos para los distintos partidos".

Fara evaluó que "en general los debates tienen poca incidencia sobre la opinión de la gente, porque quienes les prestan más atención son los más politizados y los que tienen el voto más definido de antemano". "En EEUU la evidencia empírica muestra que también tienen muy poca incidencia sobre la decisión de los votantes", señaló Fara al recordar que en 2004 George Bush fue a la re-elección y tuvo tres debates con el candidato demócrata John Kerry.

"Entonces hubo coincidencia en que Kerry había ganado dos de los debates y que aún los propios votantes de Bush lo reconocían, pero que ese resultado no alcanzaba para hacerlos cambiar su voto", señaló. "La incidencia del debate suele ser bastante relativa y en el caso de EEUU no pasa del 1 o 2 por ciento, que lógicamente cuando el resultado es parejo importa mucho. Pero no parece ser este el caso de la Argentina de estos momentos, afirmó Fara.

En cuanto al mecanismo pautado para el desarrollo del debate, que excluye las repreguntas y los cruces entre los distintos candidatos, ambos especialistas coincidieron en que esa decisión empobrece y resta interés a la contienda.

"Es una pena limitar el debate a la exposición de ideas y evitar que haya cruces entre los candidatos porque eso lo enriquecería. Pero también es cierto que es preferible que el debate se de aun cuando las reglas no sean las ideales", dijo Fara.

Por su parte Rouvier indicó que "al no haber repreguntas ni cruces la posibilidad de algo extraordinario se reduce y el debate se vuelve menos interesante o directamente aburrido".

En cuanto a las debilidades y fortalezas con las que los principales candidatos llegarán esta noche al intercambio, hubo coincidencia en que Macri tiene una experiencia cumulada por su participación en anteriores debates y que Fernández deberá compensar esa desventaja con un manejo dialéctico más fluido. "Macri parece llegar con más gimnasia porque Alberto va a ser la primera vez que debata. Macri tuvo los debates por la jefatura de gobierno de la Ciudad y los dos presidenciales de 2015, o sea que en ese sentido llega mejor", dijo Fara.

Para Rouvier, "Fernández tiene una mayor capacidad dialéctica y de expresión oral, es decir que va a exponer con mucha tranquilidad y seguridad. No preveo ningún tropiezo. Creo que el más expuesto es Macri porque todos los demás candidatos lo van a criticar".

"Entonces el presidente es el que tiene que hacer una alocución más cuidada, más guionada, con mucho coaching para lograr que un hombre que no tiene el capital linguístico que tiene Fernández, porque tienen profesiones diferentes. El presidente que es ingeniero, es un hombre más reducido en el uso de las palabras", consideró.

