Consejos para volver a estar presente y ser feliz / Por Romina Atencio

¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa ser feliz?

En búsqueda de la felicidad, solemos olvidarnos del camino. Corremos tras la Zanahoria, la tan añorada felicidad... pero nos olvidamos que la felicidad no es un fin, sino un medio. Es un camino en sí mismo... ahora, ¿cómo podemos ir tras ella sin ir tras ella?

Los seres humanos solemos vivir recordando el pasado o suponiendo sobre el futuro (y si te pasa, es normal, así está programado nuestro cerebro). Y así vamos por la vida... actuando con miedo, con miedo al qué dirán, con la mirada de los demás en nuestra nuca, porque: “van a opinar, o me van a juzgar”, o porque recordamos situaciones pasadas, entonces tememos las reacciones de otros... de ahí el tan conocido dicho popular “El que se quema con leche... ve una vaca y llora”. Vivimos fuera del presente. Cuando en realidad la vida ocurre solamente aquí, en el presente. Ni en el pasado, ni en el futuro. Sólo en el ahora.

Y estas conductas nos llevan a sufrir situaciones de depresión, parálisis por análisis o ansiedad y preocupaciones. Que en realidad son producto de nuestra mente.

Lo que tenés que saber es que es posible reprogramar nuestro cerebro para la felicidad. Sí, completamente posible. ¿Cómo? Aprendiendo a vivir en el presente.

atenciopresentes.jpg La vida ocurre sólo en el presente. Ni en el pasado, ni en el futuro.

A ver: vamos a ser claros. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Si estás viajando a tu trabajo o en tu casa mirando a tu alrededor, llena o lleno de preocupaciones, y estás pensando: ¿Cómo voy a vivir en el presente si estoy pensando que mañana me vence la factura de gas, o tengo que pagar la tarjeta o me vence el alquiler? Bueno, ahí está la clave.

El gas va a vencer igual, el alquiler y la tarjeta, también. Pero cuando entramos en la preocupación anticipada (la que sólo nos preocupa, pero no nos ocupa) estamos cerrando posibilidades de acción en nuestro cerebro.

Te quiero dejar algunas prácticas que podés comenzar a hacer YA, para regular la ansiedad, las preocupaciones y comenzar a vivir mas tranquila.

1- Meditar: Ojo, está bueno sacarle el mito a la meditación. Podés meditar caminando, mientras hacés alguna actividad en tu casa. Obvio que también podés hacerlo antes de irte a dormir. Te recomiendo comenzar con la práctica de atención plena. Frená lo que estás haciendo. Mirate las manos. Observá los detalles de tu piel y tus uñas, prestá atención a tus nudillos, a tus anillos, a cada detalle... Luego podés llevar la atención a diferentes partes de tu cuerpo. Esto hará que tu cerebro se concentre en eso y ¡no piense en otra cosa!

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

2- Practicá la respiración consciente.Es decir, tomá consciencia de tu respiración. Frená lo que estás haciendo, ahora, en este instante que estás leyendo. Cerrá los ojos. Inhalá profundo inflando bien los pulmones y exhala lento y controlado. Repetí cuatro veces. Presta atención al aire que entra y sale... Ahora inhalá, retené el aire un segundo y luego exhalá por la boca. ¿Y? se siente bien, no? Practicar esto varias veces al día ayuda a oxigenar nuestro cerebro y a pensar con mucha más claridad.

3- Tomá mucha agua: ¡¡¡Mucha!!! Sí, el agua (agua, no jugo, no gaseosa) hidrata y esto hace que las conexiones de las neuronas que ocurren en el cerebro sean mejores; es decir, que te dará más claridad. Existen muchas técnicas más, y como todo, el hábito hace al experto... Así que te recomiendo que empieces con esto, y vayas viendo cómo te va. Para poder lograr darte cuenta que vas a ser Feliz plenamente, cuando empieces a pausar y conectar con vos misma.

Quiero contarte que del 28 de julio al 1° de agosto, voy a estar dando un taller gratuito virtual donde te enseñaré todo lo que sé para que puedas aprender a vivir mejor. Para cualquier consulta que tengas, te dejo mi WhatsApp (solo mensajes): 11-6016-5378.

No dudes en escribirme, acá estoy para ayudarte. ¡Hasta el próximo sábado! Romi.