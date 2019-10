La formidable goleada a Ecuador se inscribe en el crecimiento sostenido que viene expresando esta Selección totalmente renovada que fue encontrando un funcionamiento y una idea para elaborar la coordinación colectiva que hoy logra mostrar, a pesar del escepticismo inicial.

Ahora, que ya dirigió 19 partidos a la Selección con el reciente y estupendo 6-1 a Ecuador en España, (11 triunfos, 4 empates y 4 derrotas; 37 goles a favor y 14 en contra), hay que ser sincero: en Lionel Scaloni no creía nadie. Nosotros tampoco. No tenía pasado como entrenador. Y no se vislumbraba un buen futuro al frente del equipo nacional cuando luego del colapso en Rusia 2018 quedó a cargo de semejante responsabilidad después de la salida nada cordial de Jorge Sampaoli y de su colaborador Sebastián Beccacece.