Refuerzan los comités de emergencia bonaerenses

Ayer por la tarde la Casa de Gobierno de La Plata fue escenario de un encuentro entre los denominados Comités Operativos de Emergencia (COE) de la Nación y la Provincia que fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, con la presencia vía teleconferencia de los 135 intendentes de la Provincia.

Durante el encuentrro, Kicillof señaló que el objetivo de la reunión fue "coordinar aún más el trabajo que se viene haciendo entre todos los niveles de gobierno, para reforzar la presencia de los comités de emergencia en los barrios de la Provincia". En el mismo tono que había declarado unas horas antes en la planta Volskwagen junto al presidente, el mandatario provincial sentenció que "es muy difícil pensar en flexibilizar cuando estamos ante un crecimiento de casos". Es que anoche la Provincia reportó 157 nuevos casos sumando un total de 2918. Todo un récord.

Los asistentes coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto para implementar de manera eficiente un acompañamiento del estado casa por casa en los sectores vulnerables de la Provincia, a través de comités de emergencia barriales. En ese marco, el gobernador indicó la importancia de priorizar el "trabajo en red para las derivaciones y la asistencia a la familia y a la comunidad ante la aparición de casos sospechosos".

Por su parte, Cafiero señaló que "la particularidad del AMBA necesita una mirada distinta y el Estado tiene que hacer un trabajo integral que también aborde la situación económica de las familias". Anoche en Casa Rosada expresaron que el "encuentro estuvo bien" y que se retiraron conformes del mismo. También participaron de la reunión el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministerio del Interior, Eduardo de Pedro, entre otros funcionarios nacionales y provnciales.

Fue así que el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, explicó que "los COE barriales sostendrán el seguimiento de los casos detectados en coordinación con los municipios y la Provincia".

Por otro lado, Máximo Kirchner destacó "la solidaridad de la comunidad y de los voluntarios que están trabajando en los barrios", porque son "fundamentales ante la complejidad que tiene la Provincia". Uno de los dirigentes que había solicitado hace semanas la apertura de comité de crisis barriales fue Gustavo Vera, el fundador de la cooperativa La Alameda, y que hoy reviste en Jefatura de Gabinete como asesor en la lucha contra la Trata y el trabajo esclavo.

En tanto, fuentes del gobierno bonaerense insistieron ayer en que los operativos en los barrios vulnerables se llevan adelante cuando se detectan casos sospechosos. "En las búsquedas se centran en el entorno y van a mirar los sospechosos, los contactos directos y testean a todo el mundo. En los barrios de la Capital y del conurbano donde no hay circulación, no se hacen testeos masivos porque no tiene sentido. La idea es ir casa por casa y todos los sintomáticos que vamos encontrando, volvemos y vemos su entorno directo y volvemos a hacer un circuito de contención", explicó una fuente consultada por este medio.

Con todo, desde hace 10 días se llevan a cabo operativos de vigilancia activa en asentamientos bonaerenses: se han realizado en Quilmes (barrios La Paz y La Matera), San Vicente (barrios Los Amigos y Sargento Cabral), Lanús (barrio La Fe), San Martín (barrio Villa Hidalgo donde a principios de abril se registró la primera muerte por coronavirus: un hombre de 44 años) y Merlo (barrio Libertad).

Según, se informó, se han relevado 7.922 casas, lo que permitió la evaluación clínica de 28.550 personas de las cuales 32 presentaron síntomas compatibles con coronavirus por lo que fueron clasificados como casos sospechosos a los que se ha hisopado en el lugar del operativo, resultando sólo 5 de ellas casos positivos (hay 7 resultados pendientes que corresponden a los casos sospechosos detectados días atrás en San Martín). No obstante, los casos totales en barrios vulnerables superarían los 80. Esta semana continuarán los procedimientos en barriadas de Merlo y San Martín, y se sumarán algunos de La Matanza y Morón.