Condenado a tres años de prisión por operar un casino clandestino

El operativo requirió además una intervención técnica clave por parte del equipo de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presidida por Jesús Acevedo, entidad encargada de la fiscalización, regulación y control del juego en la Capital Federal. En un trabajo articulado entre los inspectores de LOTBA y la FEJA, se constató el uso no autorizado de plataformas y las severas irregularidades edilicias del local, lo que derivó en la detención de Khachatryan y el secuestro del material informático, teléfonos celulares y dinero en efectivo.