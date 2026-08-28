Condenado a tres años de prisión por operar un casino clandestino

Un comerciante de nacionalidad armenia manejaba un local en México y Perú que asemejaba ser un ciber tradicional. Las pruebas presentadas por Lotería de la Ciudad fueron claves para la resolución del caso.
Un comerciante de nacionalidad armenia de 40 años, Karapet Khachatryan, que se autodenominaba en redes sociales y en el ambiente como "el rey del juego de San Telmo", fue condenado a tres años de prisión de ejecución en suspenso luego de que la Justicia porteña comprobara que utilizaba su local comercial como un casino clandestino.
Detrás de la marquesina de Vulkano 24 Ciber Club Vip, un supuesto ciber tradicional México y Perú, en pleno barrio de San Telmo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se escondía una estructura dedicada al juego de azar no autorizado. El recinto contaba con 28 computadoras adaptadas para simular máquinas tragamonedas, con un monto mínimo de ingreso de 5.000 pesos por apuesta.
La causa se inició a partir de ciberpatrullajes que realiza a diario el personal de la Lotería, que permitió detectar la promoción irrestricta de la actividad. El seguimiento de la denuncia y la conducción de la investigación quedaron en manos de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas.
El operativo requirió además una intervención técnica clave por parte del equipo de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presidida por Jesús Acevedo, entidad encargada de la fiscalización, regulación y control del juego en la Capital Federal. En un trabajo articulado entre los inspectores de LOTBA y la FEJA, se constató el uso no autorizado de plataformas y las severas irregularidades edilicias del local, lo que derivó en la detención de Khachatryan y el secuestro del material informático, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Desde la Lotería de la Ciudad, encabezada por Jesús Acevedo, y el Ministerio Público Fiscal remarcaron que las acciones forman parte de un plan integral de combate contra las apuestas ilegales -tanto físicas como virtuales- con el objetivo de erradicar los circuitos informales, resguardar a los vecinos y combatir la ludopatía mediante la promoción de un juego transparente y regulado bajo los dominios oficiales.