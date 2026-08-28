Transporte, alquileres y prepagas: todos los aumentos que llegan en septiembre

Transporte público, colegios, servicios y peajes son algunos de los sectores que ya dispusieron sus aumentos a partir de Septiembre.
La semana próxima se disparan una serie de aumentos que ajustan por inflación y que tendrán como referencia la variación del costo de vida de julio que fue de 2,1%.
Septiembre iniciará con nuevos aumentos confirmados en alquileres, prepagas, colegios privados, colectivos, trenes, subte y peajes porteños, entre otros servicios que sumarán presión a los bolsillos y al índice general de precios (IPC) que mide el Indec.
Como todos los meses, el ajuste más fuerte volverá a darse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, que tendrán una actualización de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador se desaceleró de manera significativa respecto de los aumentos de tres dígitos que se registraron en 2025, todavía representa un peso importante en el presupuesto familiar.
A nivel nacional, el ajuste más significativo será el que aplicarán las empresas de medicina prepaga, dado que por la información ya comunicada será de entre 1,9% y 3,11%.
Por ejemplo, Swiss Medical será la de mayor alza con un 3,11% ya informado a la Superintendencia de Salud, en tanto los planes de Omint subirán 2,9% y los de Osde variarán entre 1,9% y 2,3%.
Los de Galeno lo harán entre 2,3 y 2,8%. El Hospital Alemán ajustará 2,36% y el Italiano 2,1%.
En la región del AMBA también golpearán los bolsillos las nuevas tarifas del transporte público.
El pasaje del subte sube 4% a $ 1.753
En los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires el aumento será de 4,1% y en los de la provincia 4,3%
CABA
Provincia de Buenos Aires
Trenes región AMBA
Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, tendrán un boleto mínimo de $480.
Con alza promedio de 4%, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:
Autopistas Illia, Sarmiento y Salguero
Peaje de Alberti:
Paseo del Bajo (vehículos livianos):
En la Ciudad de Buenos Aires se autorizaron aumentos de 4,2%. En la provincia de Buenos Aires, las cuotas tendrán un incremento de 2,5% en septiembre.
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de septiembre, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5%, según el servicio y la operadora.
Cabe destacar que todavía quedan por definirse algunos aumentos para septiembre. En los próximos días, el Gobierno deberá oficializar las nuevas tarifas de luz y gas y resolver qué hará con el impuesto a los combustibles líquidos: si aplica un incremento o mantiene sin cambios el gravamen que tienen impacto directo en los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país.
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