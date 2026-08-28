Transporte, alquileres y prepagas: todos los aumentos que llegan en septiembre

Por ejemplo, Swiss Medical será la de mayor alza con un 3,11% ya informado a la Superintendencia de Salud, en tanto los planes de Omint subirán 2,9% y los de Osde variarán entre 1,9% y 2,3%.

Los de Galeno lo harán entre 2,3 y 2,8%. El Hospital Alemán ajustará 2,36% y el Italiano 2,1%.

TRANSPORTE

En la región del AMBA también golpearán los bolsillos las nuevas tarifas del transporte público.

El pasaje del subte sube 4% a $ 1.753

En los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires el aumento será de 4,1% y en los de la provincia 4,3%

CABA

Hasta 3 kilómetros: $887,99

Entre 3 y 6 kilómetros: $986,70

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.062,70

Más de 12 kilómetros: $1.138,77

Provincia de Buenos Aires

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.303,83

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.448,71

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.738,45

Más de 27 kilómetros: $2.043,84

Trenes región AMBA

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, tendrán un boleto mínimo de $480.

PEAJES

Con alza promedio de 4%, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.707,81

Hora pico: $6.671,74

Autopistas Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $1.961,39

Hora pico: $2.773,69

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.490,92

Hora pico: $1.882,96

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.416,61

COLEGIOS

En la Ciudad de Buenos Aires se autorizaron aumentos de 4,2%. En la provincia de Buenos Aires, las cuotas tendrán un incremento de 2,5% en septiembre.

INTERNET, CABLE Y TELEFONÍA

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de septiembre, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5%, según el servicio y la operadora.

Cabe destacar que todavía quedan por definirse algunos aumentos para septiembre. En los próximos días, el Gobierno deberá oficializar las nuevas tarifas de luz y gas y resolver qué hará con el impuesto a los combustibles líquidos: si aplica un incremento o mantiene sin cambios el gravamen que tienen impacto directo en los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país.