Alerta por 15 robos al día con ladrones abatidos o heridos

Y detrás del promedio aparecen situaciones muy diferentes. En algunos casos son policías que se encuentran de franco y llevan su arma reglamentaria. Hay muchos episodios con efectivos que evitan robos mientras trabajan en aplicaciones tipo Uber. En otros, las víctimas son civiles que se defienden. También, por supuesto, hay enfrentamientos que se producen durante persecuciones con uniformados.

A comienzos de agosto, por ejemplo, un efectivo de la Policía Bonaerense que estaba de franco y viajaba con su familia fue atacado en González Catán. Dos delincuentes bajaron de un Peugeot 307 y se acercaron al auto en el que se encontraba el agente. El policía se identificó y comenzó a disparar. Uno de los asaltantes fue alcanzado, intentó escapar y murió a pocos metros del lugar.

Pocos días después, en Gregorio de Laferrere, otro episodio terminó con un adolescente de 15 años muerto después de un enfrentamiento con un policía de la Ciudad. El efectivo circulaba en moto cuando fue interceptado por un grupo de personas que se movilizaban en otros rodados. Hubo un intercambio de disparos y el menor murió en el lugar. La investigación derivó luego en procedimientos en los que fueron detenidos otros jóvenes presuntamente vinculados con el ataque.

En Ingeniero Budge también se registró una secuencia similar. Un efectivo de la Policía Bonaerense fue interceptado mientras circulaba en moto por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. El agente cayó al suelo durante el ataque, logró sacar su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes. Uno de ellos murió en el lugar y los otros tres escaparon.

Pero la estadística no está compuesta solamente por policías. El domingo 16 de agosto, un comerciante de 36 años estaba dentro de su camioneta frente a su local en Mar del Plata. Fue abordado por seis jóvenes, el comerciante tomó un arma y efectuó siete disparos. Un adolescente de 16 años murió y otro, de 15, resultó herido en una mano. El hombre recibió prisión domiciliaria.