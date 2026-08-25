Crimen en Santa Fe: imputaron a la madre del nene de 6 años y seguirá detenida

Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue su situación de salud mental. El magistrado ordenó que intervenga una Junta Especial de Salud Mental para determinar si la mujer podía comprender la criminalidad de sus actos al momento de la muerte de su hijo y si actualmente está en condiciones de afrontar el proceso penal.

La defensa había solicitado que fuera trasladada nuevamente al Hospital Mira y López, especializado en salud mental, pero el pedido fue rechazado. Por el momento, continuará bajo custodia del Servicio Penitenciario, con una restricción de su libertad ambulatoria.

La Justicia ordenó una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de salud mental de la acusada.

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Izan

El crimen ocurrió el miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada sobre calle Sylvestre Begnis al 1400, en San Justo. El niño fue encontrado muerto sobre una cama, mientras su madre se encontraba a su lado.

El abuelo de Izan llegó hasta el domicilio y llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido. Cuando los agentes arribaron, constataron que el menor estaba sin vida.

Según determinó la autopsia, Izan murió como consecuencia de una asfixia por estrangulación manual, producto de la compresión del cuello y la consecuente obstrucción de las vías respiratorias. Los investigadores estimaron que el fallecimiento se produjo varias horas antes, entre la madrugada y la mañana de ese día.

Tras ser detenida, la mujer fue trasladada al Hospital Mira y López para recibir asistencia y posteriormente quedó alojada en una dependencia penitenciaria.

La investigación continúa abierta y se realizan distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se analizan teléfonos celulares y otras evidencias incorporadas al expediente.

El resultado de la evaluación de la Junta de Salud Mental será clave para definir el futuro de la causa. Si se determina que la acusada no comprendía la criminalidad de sus actos, la Justicia deberá analizar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. En caso contrario, el proceso continuará por la vía penal correspondiente.

Por el momento, la madre de Izan es la única persona formalmente imputada y detenida por el crimen.