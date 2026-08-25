Crimen en Santa Fe: imputaron a la madre del nene de 6 años y seguirá detenida

La mujer de 22 años fue acusada por homicidio agravado por el vínculo. Una Junta de Salud Mental determinará si comprendía la criminalidad de sus actos.
La madre de Izan Aguirre, el niño de 6 años que murió en la localidad santafesina de San Justo, fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y continuará detenida mientras se evalúa su estado de salud mental.
La audiencia se realizó este lunes en los Tribunales de Santa Fe. La mujer, de 22 años, participó de manera virtual desde la cárcel de mujeres de la capital provincial, donde permanece alojada en un pabellón especial y bajo asistencia interdisciplinaria.
Las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación. La defensa, a cargo de una abogada del servicio público, planteó inicialmente la invalidez del acto, aunque el juez José Luis García Troiano rechazó el pedido.
Durante la audiencia, la acusada respondió únicamente cuando fue consultada por sus datos personales y permaneció en silencio ante las preguntas relacionadas con el hecho.
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue su situación de salud mental. El magistrado ordenó que intervenga una Junta Especial de Salud Mental para determinar si la mujer podía comprender la criminalidad de sus actos al momento de la muerte de su hijo y si actualmente está en condiciones de afrontar el proceso penal.
La defensa había solicitado que fuera trasladada nuevamente al Hospital Mira y López, especializado en salud mental, pero el pedido fue rechazado. Por el momento, continuará bajo custodia del Servicio Penitenciario, con una restricción de su libertad ambulatoria.
El crimen ocurrió el miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada sobre calle Sylvestre Begnis al 1400, en San Justo. El niño fue encontrado muerto sobre una cama, mientras su madre se encontraba a su lado.
El abuelo de Izan llegó hasta el domicilio y llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido. Cuando los agentes arribaron, constataron que el menor estaba sin vida.
Según determinó la autopsia, Izan murió como consecuencia de una asfixia por estrangulación manual, producto de la compresión del cuello y la consecuente obstrucción de las vías respiratorias. Los investigadores estimaron que el fallecimiento se produjo varias horas antes, entre la madrugada y la mañana de ese día.
Tras ser detenida, la mujer fue trasladada al Hospital Mira y López para recibir asistencia y posteriormente quedó alojada en una dependencia penitenciaria.
La investigación continúa abierta y se realizan distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se analizan teléfonos celulares y otras evidencias incorporadas al expediente.
El resultado de la evaluación de la Junta de Salud Mental será clave para definir el futuro de la causa. Si se determina que la acusada no comprendía la criminalidad de sus actos, la Justicia deberá analizar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. En caso contrario, el proceso continuará por la vía penal correspondiente.
Por el momento, la madre de Izan es la única persona formalmente imputada y detenida por el crimen.
comentar