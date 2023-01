Alerta por ciberestafas que finalizan con homicidios

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, sostuvo que, desde enero del 2022, se llevaron a cabo 15 mil "crímenes, estafas, robos, venta de objetos robados y fraudes de todo tipo perpetrados a través de redes informáticas de hackeo y de redes sociales como WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram", lo que desencadenó en, además, "30 homicidios".

"Las bandas de cibercriminales no paran en Año Nuevo y por eso están enviando, vía WhatsApp, la posibilidad de de tener una actualización ‘premium’. Pero en realidad se trata de una de las estafas más sofisticadas. El mensaje da el pie para que la víctima actualice su WhatsApp a una nueva versión con contenido y servicios exclusivos. A la hora de la supuesta descarga, el teléfono móvil se infecta con un malware que comienza a exponer todos los datos personales de aquel o aquella que haya caído en la trampa. En cuestión de minutos conocerán todas las contraseñas almacenadas, incluyendo datos bancarios y de ese modo, vaciarán las cuentas, mucho antes de que se haga el primer reclamo a Meta, la propietaria de WhatsApp", sostuvo Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires.

image.png Se registraron 15 mil estafas en redes sociales, lo que dio lugar a unos 30 homicidios

Asimismo, alertó sobre el "wokefishing: la estafa que consiste en el discurso que adopta el ciberdelincuente sobre feminismo, posturas progresistas, aperturistas y antirracistas". "Este método utiliza la ciberextorsión para amenazar a los menores. Los datos en general se recopilan sobre la víctima, cuando esta concurre a un evento de este tipo y le piden el WhatsApp", agregó.

Y continuó: "Se produce un primer contacto en las otras redes de Meta como Facebook e Instagram y, cuando ya han generado un vínculo de confianza con la víctima, continúan estrechando lazos por WhatsApp. A partir de este momento, la persona damnificada se encuentra en un punto de no retorno, ya que sin darse cuenta, cede a los engaños de los ciberestafadores y comienza a exponer sus datos personales. Solo es cuestión de tiempo para que las cuentas bancarias se vacíen o incluso se pida un crédito personal a una entidad bancaria".

image.png Twitter, una de las redes sociales más elegidas por los ciberdelincuentes

Por este motivo, Miglino formuló una serie de sugerencias para "evitar caer en ciberestafas por WhatsApp". "En primer lugar es necesario fijarse en quién nos envia el mensaje. Aunque puedan mandarlo contactos que conocemos (porque no son conscientes de su contenido o su cuenta ha sido hackeada), por lo cual, la llamada o mensaje no viene de nuestros conocidos sino de los delincuentes. En segunda instancia, WhatsApp ofrece opciones de privacidad y un sistema de verificación en dos pasos para evitar ataques externos. Si bien no es infalible, ayuda a evitar hackeos".

En tanto, el especialista aseveró que también sirve "estudiar el mensaje y fijarse en errores gramaticales o la forma de redacción". "Normalmente, este tipo de estafas llevan mensajes que tratan de incitar a actuar de manera inmediata, pero son escritos por personas que no tienen un nivel intelectual alto, por lo que presentan groseros errores", lanzó.

Bajo esta línea, insistió Miglino, es menester "nunca pulsar sobre el enlace o url que acompaña al mensaje". "Al pulsar, es perfectamente posible que se dispare un virus en el teléfono".