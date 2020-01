Alertan que una casa es usurpada cada 8 horas

En la Encuesta Anual de Inseguridad (E.A.I.), desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires y el Estudio Miglino y Abogados durante el año 2019, enfocada únicamente al grave delito de usurpación, se visualiza "un pronunciado aumento en el denominado distrito AMBA, es decir la Ciudad de Buenos Aires más el Conurbano bonaerense, ya que durante el año pasado se constató un aumento del 40% con relación a 2018, pasando de 746 casos a 1.096 hechos delictivos, es decir tres usurpaciones por día".

"A partir de la tarea mancomunada de los 1.900 colaboradores de Defendamos Buenos Aires y la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, todos los años llevamos a cabo la Encuesta Anual de Inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Recopilando los datos a lo largo del año. El trabajo completado en los primeros días de enero 2020, arrojó una preocupante conclusión: se trata del peor año en cuanto a inseguridad en Capital y Provincia desde que comenzamos los registros en el año 2004", dijo Javier Miglino, titular de Defendamos Buenos Aires.

En el informe se menciona un caso emblemático, con los intentos de usurpaciones masivas en Belgrano y Nuñez. "En diciembre de 2019 y con la llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo más el mes de enero que la justicia penal no trabaja por las ferias judiciales, se produjeron una decena de hechos de tentativa de usurpación sobre las calles Manuel Ugarte entre Libertador y Tres de Febrero, Roosevelt entre Tres de Febrero y Montañeses, en el porteño barrio de Belgrano. Como también en las cercanías de la estación de trenes Nuñez de la línea Mitre", se informó.

El accionar inmediato de los vecinos que se opuso a la usurpación de viviendas cerradas para construir edificios más la llegada de la Policía evitó que al menos tres bandas de venezolanos ingresen en los inmuebles. "De hecho, a partir de ese momento se exigió presencia policial las 24 horas en la zona y los propios vecinos de Belgrano y Nuñez han destacado a varios vecinos que caminen frente a los lugares que se pretendía usurpar, de modo de adelantarse a los delincuentes que llegaron en número de 10, cada célula a bordo de una combi escolar y de una combi azul como de transporte de personal, más bolsos, niños e incluso mascotas. La idea era instalarse en los sitios previamente marcados y hacer aguantaderos tales como los que se han formado en Recoleta y Retiro, a lo largo de la calle Juncal y de la calle Montevideo", dijo Miglino.

¿Cuál es la nueva modalidad utilizada para usurpar? "En la actualidad las bandas usurpadoras están perfectamente planificadas en cuanto al papel que desempeña cada delincuente en la organización, los objetivos a usurpar y el tiempo que dura la usurpación", dijo Miglino. "Desde el año pasado adoptaron la estrategia de hacer ingresar a una persona o un grupo de personas en un inmueble ajeno. Terreno, casa, departamento, local u oficina, aprovechando la soledad de la noche o en pleno día, con o sin violencia, pero siempre en forma clandestina. Acto seguido inician un fuego durante la noche, sobre la puerta de entrada e ingresan. Cuando llega la orden judicial afirman que nunca usurparon y que la casa o departamento estaban quemados y abiertos. Es decir que cometen varios delitos para ir ocultando otros, un claro comportamiento mafioso", dijo Miglino.

Otro dato que surge de la investigación es la publicación de una aplicación para usurpar casas en Buenos Aires. "Hace unos días hemos tomado conocimiento de la publicación de una aplicación o app para teléfonos celulares con un listado de casas cerradas en Buenos Aires. Con dirección postal, foto de la vivienda y marcas con aerosol tipo grafitti que indican que son usurpables. Como hay una investigación judicial en marcha no podemos decir más pero esto demuestra como los delincuentes evolucionan a la hora de usurpar viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya no hay casos de viviendas usurpadas por necesidad. Es decir, todas y cada una de las usurpaciones que ha padecido la Ciudad porteña en los últimos cinco años han sido perpetradas por bandas o mafias que usurpan para crear aguantaderos, alquilar habitaciones e incluso venderlas sin título o con papeles falsos. La historia de la familia desesperada que no tiene techo y por eso usurpa ya es parte del folklore porque no hay casos en la justicia porteña de ese tipo", dijo Miglino.