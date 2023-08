Aníbal Fernández, sobre el crimen de Morena: "No tengo por qué meterme"

"Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales, no tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Y agregó: "Lo que conozco en el tema, lo conozco por los medios".

"Hace muchos años que hay que darle soluciones a este tema", señaló el ministro sobre la inseguridad y el incremento de la delincuencia.

El funcionario expresó sus felicitaciones a la Policía de la provincia de Buenos Aires al considerar que hizo un muy buen trabajo de inteligencia criminal.

"Si está concluido que es así, mis felicitaciones porque están los dos responsables de semejante bestialidad", afirmó y agregó que Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, explicó lo que significa la presencia de la droga en este tipo de hechos.

Además, Fernández sostuvo que "la catástrofe del 2015 al 2019 nos hizo retroceder" en material social y que ahora se están viendo las consecuencias.

"Tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada", explicó.

Crimen de Morena Domínguez: los antecedentes de los hermanos detenidos

Dos hermanos de 25 y 28 años, que se encontraban entre los siete detenidos en torno a la muerte Morena Domínguez, una niña de once años que fue golpeada por "motochorros", son sospechados de haber participado en forma directa del violento hecho registrado en el distrito bonaerense de Lanús, indicaron fuentes judiciales.

Se trata de dos sujetos con antecedentes previos llamados Miguel Ángel "Miguelito" Madariaga y Darío Humberto "Lolo" Madariaga, quienes se encuentran entre los arrestados, en un operativo que se llevó a cabo en el barrio Acuba 1, situado a pocas cuadras del lugar del hecho.

Por "Miguelito", quien en marzo pasado había salido de prisión y tiene domicilio en Eva Perón Casa 17, de Lanús, ya había un pedido de detención desde este martes del juzgado porteño 30 por otro hecho.

En cuanto a "Lolo", quien residía en Boquerón y Olazábal, de Villa Caraza, en el mismo distrito, tenía antecedentes por posesión de estupefacientes.

Según trascendió en forma extraoficial, la moto en la que habrían cometido el brutal asalto fue secuestrada en el domicilio del adolescente de 14 años, que se encuentra entre los detenidos.

Tanto los hermanos como los otros detenidos integraban una banda de motochorros que utilizaban tres motos para cometer asalto en la zona.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, testimonios recogidos en el barrio señalaron que la banda se reunió para consumir alcohol y drogas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, mientras que a partir de la mañana sus integrantes salieron a cometer atracos.