Más de 1.600 robos salvajes a chicos al ir a las escuelas

En los ataques delictivos las víctimas resultaron despojadas de sus pertenencias y también heridas. Y en tres hechos el saldo fue con fallecimientos.

"Son 1.600 los robos que sufrieron nuestros chicos, de entre 6 y 18 años cuando van a la escuela, cuando salen de la escuela e incluso cuando están en la escuela. Los delincuentes no dudan en robar y matar. Así como mataron a Morena hace unas horas en Lanús, también le quitaron la vida a dos adolescentes en Quilmes y en Lomas de Zamora", señaló el experto Javier Miglino, en el marco de un informe estadístico sobre la problemática.

"El Equipo Multidisciplinario Internacional de Bullying Sin Fronteras que colaboró exclusivamente para este informe, me habla de delincuentes jóvenes con sed de matar y de robar, en ese orden, para ganarse un nombre en la sociedad, para tener reputación de pesados o de peligrosos. La manifestación de uno de los dos asesinos de 19 años de edad, al momento de la detención al decir ‘los voy a matar a todos’, parece confirmar los dichos de mis especialistas. Los 60 psiquiatras, psicólogos, sociólogos, educadores y psicopedagogos; me decían también que si Argentina no toma las cosas en serio, en materia de seguridad, lo que hoy ocurre en el Conurbano se desparramará por todo el país, desatando fenómenos posibles como las temibles ‘maras’ de Centroamérica o los cárteles de México, Colombia, Venezuela y Perú", dijo Miglino, abogado especializado en Derechos Humanos y Protección de la Niñez, y Director de la ONG Defendamos Buenos Aires.

Roban siempre. "El trágico episodio donde mataron a Morena Domínguez, de apenas 11 años, ocurrió antes de las 7.30, en Villa Diamante, Lanús, cuando la nena iba a la Escuela Primaria Nº 60 Almafuerte, ubicada en Coronel Molinedo al 3200, de la citada localidad del sur bonaerense", dijo Miglino. "De manera violenta, los delincuentes le robaron sus pertenencias. La nena cayó al asfalto y golpeó su cabeza, lo que la dejó inconsciente. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció a los 20 minutos de haber ingresado. La seguridad en Lanús ha fallado en forma reiterada, al igual que en toda la Provincia de Buenos Aires", dijo Miglino.

La insensibilidad crea monstruos. "Decía el filósofo francés, Denis Diderot que ‘la insensibilidad crea monstruos’. Hace años que en Defendamos Buenos Aires venimos advirtiendo que los chicos están en peligro, cuando van a la escuela, cuando están en la escuela y cuando salen de la escuela. Conozco el tema de primera mano porque fundé hace años Bullying Sin Fronteras y a partir de ahí, pudimos probar y mostrar al mundo, cómo sufren el bullying y el ciberbullying, los chicos en Argentina, incluso con muertes. Si a todo eso le agregamos la temible inseguridad que les roba y los mata, cuando van a clases o cuando regresan a casa, no podemos pedirles que estudien en paz o con alegría. Los chicos tienen miedo y me lo dicen por correo electrónico y en la calle. Tienen miedo del bullying pero también tienen miedo de que los maten delincuentes. He visto afiches en vía pública que mencionan consignas copiadas de nosotros mencionando que cosas tales como: ‘vamos a defender a las familias’ y otros. Defendamos Buenos Aires fue creada para defender y eso hace desde 18 años atrás. Sería bueno que en el Conurbano bonaerense, los responsables políticos, legales y judiciales, piensen y actúen del mismo modo", señaló Miglino.

"En el mismo lapso, nuestros chicos, de los niveles primario y secundario, sufrieron cuatro tentativas de homicidio y tres tentativas de violación. Incluso, a partir de los correos electrónicos, de padres y chicos que llegaron a Defendamos Buenos Aires, quedó acreditado que más de 10.000 chicos ya no quieren ir a la escuela por el miedo a ser robados", se precisó en el reporte. "Los chicos de entre 6 y 18 años están muy desprotegidos a la hora de ir la escuela en el Conurbano bonaerense y la primer consecuencia es la deserción escolar, porque muchas chicas y chicos ya no quieren ir a la escuela porque se sienten inseguros y tienen miedo de que les pase algo malo. Si querés denunciar una zona peligrosa escribinos a defendamosba@gmail.com", concluyó Miglino.