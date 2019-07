Asesinan a una joven madre y detienen a su ex pareja

Al momento de ingresarla al centro asistencial, la joven estaba acompañada por su ex pareja y padre de su hija, quien inicialmente contó a la Policía que todo sucedió cuando ambos se desplazaban en su moto y fueron interceptados por dos sujetos que intentaron robarles. Siempre de acuerdo a ese primer relato, cuando intentaron escapar uno de los asaltantes sacó una pistola y le disparó a la cabeza a su ex pareja, quien iba de acompañante y cayó inconsciente de la motocicleta. Además, el hombre dijo que los ladrones huyeron y que tras ello llevó a su ex novia en un taxi hasta el hospital Padilla.

No obstante, mientras se investigaba las circunstancias del hecho, el dueño de un hotel alojamiento ubicado sobre la autopista que conecta la capital tucumana con la ciudad de Famaillá, se presentó en una comisaria de la zona para denunciar que poco antes una pareja había salido en moto de su establecimiento y que llegó a ver que la mujer que iba como acompañante estaba desvanecida con una herida en el rostro.

De esa manera, llegó así a la mujer que había sido internada y entonces, al volver a ser interrogado, el ex novio de la herida dio otra versión de lo sucedido: dijo que ambos jugaban a la ruleta rusa en la habitación del hotel y allí Tamara Salas se disparó, ante la nueva versión del hecho, se dispuso el arresto del hombre para determinar lo sucedido y establecer si se trató o no de un intento de femicidio.

Por lo tanto, se realizaron distintos peritajes en la habitación del hotel en procura de obtener más pruebas para avanzar en la causa. Al mismo tiempo, los padres y una hermana de Salas explicaron que la víctima había denunciado a su ex pareja por violencia de género.

"Ella lo había denunciado a él en varias ocasiones porque la amenazaba. Ellos se habían separado hacía un tiempo porque él no la dejaba salir, si salía la perseguía. Iba al trabajo a amenazarla con un arma y le quitaba la bebé y se la llevaba", relató Yanina, hermana de Tamara.

Según Raúl, el padre de la joven, su hija "estaba trabajando y él la perseguía hasta allí. El iba a la casa de ella y la amenazaba. Yo le prohibí que se juntara con él y le dije que si tenía que darle algo para la alimentación de la nena que me lo hiciera por intermedio mío". También el hombre contó que a partir de la separación, su hija y su nieta se fueron a vivir con él y que "hacía más de seis meses que él no le pasaba nada a ella".

Sobre lo sucedido, Raúl Salas precisó que junto a su esposa regresaron de viaje y recién entonces se enteraron que su hija ya estaba internada por una herida de bala, y que en un primer momento le dijeron que dos ladrones le habían querido robar y posteriormente supieron la versión del hotel alojamiento.

En ese sentido, Yanina remarcó que su hermana "no fue por su propia voluntad" a ese lugar y que hay testigos que le dijeron que "él se la llevó por la fuerza y que la tenía de los pelos en una plaza". Además, recordó que a raíz del viaje de sus padres, ella estuvo con Tamara en la casa hasta anoche para que no estuviera sola "porque en otras ocasiones cuando ella estaba sola él la iba a buscar".

En relación a donde ocurrió el disparo, que resultó mortal, explicó que "aparentemente fue adentro del hotel porque el ruido fue ahí y, al parecer, el dueño dijo que mi hermana salía ya desvanecida de ahí. No sé qué hicieron con ella porque después de ahí la vieron en un descampado. Lo cierto es que después terminan yendo a la casa de él y recién después la llevan al hospital. Pero ya había pasado mucho tiempo desde el disparo".

Por su parte, tras conocerse la noticia del deceso de la joven, hubo repercusiones en las redes sociales. "Hijo de puta! ¡Vos fuiste! Vos me la mataste, vos me la quitaste a mi negra. No fue ningún intento de robo y todas esas mierdas que inventaste. ¡Sos un asesino!", escribió Adriana Díaz, amiga de la víctima, en su muro de Facebook.