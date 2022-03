El hecho tuvo lugar en la calle Jorge Santiago Bynnon al 4800. Allí, Alba Troche fue hallada muerta con lesiones punzocortantes de arma blanca en el cuello en el comedor de su vivienda. Según había declarado el hijo de la víctima, escuchó a dos hombres por los techos, pero dentro de la propiedad no se hallaron signos de violencia.

Según fuentes policiales, de acuerdo al relato del hombre, identificado como Gerardo Rodríguez, se dirigió hacia la casa de su madre al rededor de las seis de la mañana y la encontró tirada en el piso del comedor fallecida, con heridas de arma blanca en el cuello.

No obstante, los agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) establecieron que dentro de la propiedad no había nada revuelto, ni faltantes ni signos de violencia, tanto en puertas como en ventanas, por lo que los policías dejaron constancia de que el relato del hijo de la víctima no era coincidente con la escena.

Tras la disposición del fiscal Javier Gramajo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la Policía Científica asistió a la escena del crimen y se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos.

Por consiguiente, se llevó a cabo un allanamiento en urgencia en la vivienda del hijo de la víctima, donde se encontró el teléfono celular y la llave de la puerta de Troche.

A raíz del hallazgo, de los testimonios de testigos y de la falta de pruebas que indicaran el ingreso de personas extrañas a la casa, ya que las aberturas no estaban forzadas, el fiscal Gramajo dispuso la aprehensión de Rodríguez por el delito de "homicidio".

El hombre, que no registra antecedentes, fue trasladado a la seccional 3ra. a la espera de ser indagado, mientras que el cuerpo de su madre fue llevado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.