"Mi cliente no es, él me dice ‘no soy’ y niega el hecho. Hace 25 años que lo conozco", aseguró Cornaglia, quien también afirmó que "no sabemos con qué pruebas cuenta la fiscalía, pero sabemos la posición del cliente, y es que él no atentó contra la vida del intendente y no tiene nada que ver con esto".

El letrado también dijo que su cliente "afirma que en la indagatoria, cuando el intendente mejore, va a variar con la definición del hecho que en un principio había dado".

Luego Cornaglia expresó que estaba a la espera de que Lucato sea indagado por el fiscal y así poder acceder al expediente. También destacó que tienen pruebas para avalar que Lucato no tiene injerencia en el hecho.

Intendente--SanFrancisco.jpg Damián Bernarte, intendente de San Francisco, Córdoba. Archivo.

Cabe recordar que por la causa también había sido detenido Renzo Lucato (hijo del odontólogo), pero luego fue liberado. “Estuvo en calidad de demorado y recuperó como corresponde su libertad”, añadió el abogado.

Lucato está acusado de dispararle al intendente en un hecho que conmocionó a esa ciudad del este cordobés el domingo, durante la madrugada.

El hecho ocurrió cuando el "Peta” Bernarte salía de una celebración por el día del bancario en la ciudad de San Francisco, caminó dos cuadras hasta su camioneta y se encontró con una escena brutal. Un hombre lo increpó y luego le disparó.