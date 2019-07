Balean a colectivero de la línea 161 que le salvó la vida a un pasajero

Tras conocerse el hecho, sus compañeros de la empresa lanzaron un paro total de actividades para reclamar mayores medidas de seguridad, ante la carencia de vigilancia policial en la zona y reiteraron que mientras siguen anunciando la instalación de cámaras en las unidades "estamos en permanente peligro de que nos maten por nada".

Este nuevo episodio que afectó a un chofer de transporte público en el Conurbano bonaerense se registró ayer, cerca de las 4 de la madrugada, en la esquina de las calles Reconquista y General Roca de Ciudadela Norte, cuando Iván Cabral (de 30 años) conducía el interno 1240 de la línea 161 que recién salía de su cabecera en la zona de Liniers y a las pocas cuadras subió un hombre, que vestía una campera similar a la de los colectiveros.

De inmediato, este sujeto lo increpó, exigiéndole que entregara sus petenencias y en medio de un supuesto forcejeo, le efectuó dos disparos, uno de ellos le impactó en su mano izquierda y el otro le rozó el abdomen. Sin robarle nada, el atacante se bajó y escapó corriendo.

La víctima fue trasladada al hospital Ramón Carrillo, en el partido de Tres de Febrero, donde quedó internado fuera de peligro, para luego ser derivado a una clínica privada. Carlos Franco, delegado gremial de la Línea 161, contó que "el tipo que subió estaba vestido con camisa y campera de chofer, por lo que en ningún momento nuestro compañero sospechó que se tratase de un delincuente. Enseguida, le dijo: 'mirá que estás apretado' y como lo vio como colega, le respondió: 'me estás cargando'. Ahí fue que, sin mediar palabra, recibió una trompada en la cara y entonces, Iván Cabral comenzó a forcejear, hasta que este sujeto sacó un arma y le efectuó dos disparos".

"No tenemos cámaras, no tenemos botón antipánico. Esto fue a las cuatro de la madrugada en una zona complicada, cerca de Fuerte Apache. No hay vigilancia, no hay Policía, antes había un puesto de Gendarmería abajo del puente de la General Paz, pero después lo sacaron. Prometen soluciones desde el gobierno, pero se está demorando la instalación de las cámaras arriba de los colectivos", se quejó Fabián Guazzone, otro de los delegados.