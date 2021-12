Bebelo Reynoso fue trasladado a la prisión más temida de Córdoba

El futbolista del Minnesota United de la Liga de Estados Unidos compartirá prisión con detenidos por violaciones, narcotraficantes, femicidas y represores, entre otros.

Jorge Sánchez del Bianco, el abogado que representa a Reynoso, quien permanece detenido ahora en la mencionada prisión por su presunta participación en una golpiza y robo en la ciudad de Córdoba, afirmó este miércoles que el futbolista "no participó en ningún hecho de violencia", y añadió que la denuncia podría perseguir "otros intereses".

"Tenemos todos los elementos de pruebas para acreditar que Reynoso nunca estuvo involucrado en los supuestos hechos de violencia” que denunció un grupo de jóvenes, manifestó a Télam Sánchez del Bianco.

"Bebelo" fue detenido por orden de la fiscal de Instrucción, Milagros Gorgas, luego de denuncias formuladas por jóvenes que lo ubicaron al futbolista en un grupo de unas 20 personas que, según la denuncia, en la madrugada del pasado sábado los golpearon violentamente en barrio Chino de la ciudad de Córdoba, los amenazaron con arma de fuego y les robaron dinero y celulares.

image.png Reynoso, de 26 años, juega en el Minnesota United de la Major League Soccer. Archivo.

La fiscal Gorgas, a partir de la presunción de la conducta punible, resolvió detener e imputar al futbolista cordobés de 26 años por los supuestos delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma, lesiones leves y robo calamitoso".

Un adolescente de 17 años, que fue uno de los denunciantes, había manifestado a los medios que junto a unos amigos habían llegado hasta una vivienda para participar de una fiesta y que no los dejaron ingresar porque pertenecían a otro barrio.

Luego de intercambio de palabras "uno de mis amigos se da la vuelta y le quiere hacer frente y ahí es cuando Reynoso le pega un cachetazo, saca el arma y dice: Tómense el palo. Me pega un culatazo en el ojo izquierdo, me desvanezco y empecé a sentir patadas, puñetes y botellazos que volaban", afirmó el adolescente identificado como Denis.

Cuando logra ponerse de pie se esconde en una casa, pero le dicen que no podía quedarse y al salir a la vereda se encuentra nuevamente con Reynoso y un grupo de "más de veinte personas", y entonces "me dijo: No te muevas porque te pego un tiro", luego "arrebataron nuestras pertenencias" como dinero y celulares relató.

Sin embargo el abogado dijo que si bien Reynoso estaba participando de un evento privado en una vivienda de la zona, el incidente habría sucedido en un "lugar alejado" y del que "nada tuvo que ver" el deportista porque "no estuvo, por lo tanto es totalmente ajeno" a lo que se denuncia.

"Se menciona un arma que hasta el momento no apareció” agregó, y deslizó la posibilidad de que "probablemente se persiga algún interés en tratar de perjudicar" a Reynoso con la denuncia.

El abogado Del Bianco añadió que una vez que se cumpla con los trámites sumariales y la indagatoria, que aún no tiene fecha, va a solicita la libertar de su defendido, al considerar que el futbolista "no representa ningún riesgo procesal".