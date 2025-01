Brenda Agüero dijo ser "inocente" del homicidio de 5 bebés en un hospital de Córdoba

Para la fiscalia y la querella, Agüero es la principal acusada de haber intoxicado a los recién nacidos tras inyectarles potasio minutos después del parto para "destacarse" en su trabajo. Esto provocó que cinco bebés fallecieran, mientras que otros 8 logren sobrevivir, pero resulten con secuelas de por vida.

En esta etapa del juicio la mujer, imputada por los delitos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado y tentativa de homicidio, tuvo la oportunidad de hablar frente al jurado popular y el tribunal: "Hoy no podría volver a tocar a un niño".

La enfermera acusó a la prensa

"Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, perono puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso", sostuvo sobre la persecución y el hostigamiento que padece.

Durante varios minutos Agüero habló y aseguró que hoy en día no puede volver a hacer lo que tanto quería: "Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar.No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida".

"Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas.Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", añadió.

Asimismo, apuntó contra la prensa por la "imagen" en su contra: "No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas que de pronto salga a matar.Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro".

"Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología", enfatizó.

El fiscal Raúl Garzón, junto con su equipo, concluyeron que Agüero inyectó insulina y potasio a los recién nacidos para "detectar los síntomas antes que sus colegas" y así "sobresalir".

En la primera audiencia del juicio, el cual podría extenderse hasta junio, la enfermera se