La jueza federal María Gabriela Marrón, que encabeza la investigación, recibió los resultados finales de la autopsia, junto a los fiscales a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolín.

“La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)”, explica el comunicado emitido por el Juzgado.

Asimismo, el informe reveló que las posibilidades de que el cuerpo haya estado en otro lugar al que fue encontrado “durante el intervalo postmortem” son nulas y remarca dos factores fundamentales a la hora de referirse al estado del cuerpo hallado: la acción del medio ambiente y su fauna.

“El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos. Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son posteriores a la muerte, producto de depredadores y exposición medioambiental”, añade.

En tanto, el escrito no habla de golpes o la acción de armas de fuego o blanca: “Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.