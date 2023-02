Caso Báez Sosa: cinco condenados a prisión perpetua

Por su parte decidió condenar a Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21) y Lucas Pertossi (23) a la pena de 15 años de prisión por ser considerados "partícipes secundarios" pero en carácter "no necesario".

Pasadas las 13.15, la secretaría dio a conocer la sentencia del tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, en el primer piso de los tribunales dolorenses, donde se realizó el debate oral por el crimen entre el 2 y el 26 de enero últimos.

Por la mañana, el abogado Fernando Burlando, que representa a los padres de Fernando, dijo que no puede permitirse otra sanción que no sea la perpetua: "Tenemos la misma expectativa, la misma tranquilidad. Cuando uno tiene la convicción de que puso lo mejor de sí, cuando ha visto lo que ocurrió en la sala de debate y la contundencia de la prueba no podemos permitir otra sanción que no sea la prisión perpetua para todos".

Ahora resta saber si Burlando, tras conocer los fundamentos, solicita una apelación en busca de la misma condena para Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi.