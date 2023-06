Caso Cecilia Strzyzowski: qué declararon los tíos de César Sena

Se trata de Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña (excandidata a intendenta de Resistencia) y cuñada de Emerenciano Sena -ambos detenidos-; y su esposo Ricardo Goya, quienes declararon durante más de tres horas en los Tribunales de la capital de Chaco ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para investigar el caso.

"Lo interrogamos a César tres veces porque la familia se estaba jugando la vida con él, para que nos dijera qué había pasado y tres veces nos negó que hubiera habido algún acto de violencia", aseguró a la prensa Goya junto a su esposa Patricia Acuña.

Ambos testificaron ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) desde el mediodía y alrededor de las 15.15 salieron del edificio situado en avenida 9 de Julio 236, donde se acercaron "a declarar espontáneamente" y donde les informaron que "el acta de divorcio (de la pareja) tiene fecha del 21 de diciembre del año pasado", por lo que aseguró no poder creerlo.

Goya se refirió a un diálogo que tuvo con su sobrino, imputado por el femicidio de su pareja, el día viernes 9 de junio en su casa cuando se realizaba un allanamiento en la vivienda de Emerenciano Sena y de Acuña.

"Nos negó tres veces: 'no, no, no, las cámaras de enfrente (de su casa) van a probar que (Cecilia) salió'. Y le creímos. Nos dijo que los rasguños (en el cuello y un brazo) eran por su práctica de jiu-jitsu. Insistió en que 'van a constatar que Cecilia se fue de mi casa con una cámara de seguridad enfrente de mi casa'", aseguró el hombre.

Goya expresó que "la verdad es imparable y para los que mienten, la verdad es una mierda, flota".

"Estamos asombrados y consternadísimos porque es un secuestro seguido de muerte que es lo que nos pasó con nuestros familiares en el proceso, nos rompe el alma", sostuvo el tío de César Sena, quien agregó: "No podíamos creer desde la convicción moral de nosotros y hoy día nos cuesta creer el peso de las evidencias".

cecilia-strzyzowskijpg.jpg La Justicia llevará adelante un nuevo rastrillaje, esta vez en un basural, con el objetivo de dar con Cecilia Strzyzowski.

Además, Goya indicó que están "con la familia de la víctima" porque para ellos "es la única que existe" y que le gustaría poder hablar con Gloria Romero, madre de Cecilia.

En tanto, el hombre aseguró que "Patricia tiene pánico" porque sufrieron "amenazas de muerte".

"Hay medios que están difundiendo discursos de odio y están generando una situación impresionante en nuestras vidas y en la vida de un montón de gente. Estamos totalmente en contra, queremos que paren con esa cuestión y que separen la causa del movimiento, no formamos parte del movimiento somos parte de la familia de Marcela, no somos el clan Sena", afirmó Goya, quien añadió que les entregarán "un botón antipánico".

Para Goya "van a lograr que maten a otra mujer porque en el barrio es organizado mas que nada por mujeres, los vecinos les tiran piedras e insultan".

Al respecto, Patricia Acuña insistió con que está "siendo escrachada" y le dicen "asesina", aunque aclaró que "las compañeras saben que es mentira".

"Soy hermana de Marcela y tía de César pero no tengo nada que ver, yo quiero justicia que esa mamá tenga justicia, yo también perdí un hijo en otra situación diferente pero se lo que se siente, me gustaría darle un abrazo", sostuvo y concluyó: "Es mi hermana y es mi sangre pero si cometió un delito que lo pague".