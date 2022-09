Caso Ezequiel Cirigliano: el denunciante declaró que "nadie le quiso robar"

En las últimas horas, el denunciante declaró que no pudo reconocer si fue efectivamente el ex futbolista de River quien ingresó al domicilio en Caseros y otra persona afirmó que la policía "armó la declaración".

El denunciante, de apellido Lucero, señaló que no hubo intento de robo y que en ningún momento le mencionó eso a los efectivos policiales. "Hay cosas que están mal que yo no se las dije a la policía", indicó. Por último, confirmó que no conocía a Cirigliano y que "en ningún momento tuvo intenciones de robar".

Además, apareció una prueba fílmica que muestra cómo fue detenido el futbolista y demuestra el abuso de poder por parte de las autoridades policiales, que lo golpearon de manera innecesaria. También está la sospecha que el arma fue “plantada”.

Por otro lado, el testigo, de apellido Segovia, manifestó que tampoco leyó la declaración brindada en el día del episodio. En tanto, luego de leerle los dichos negó sus testimonios y aseguró que sólo respondió tres preguntas.

Ante este panorama, la defensa de Ezequiel Cirigliano solicitará una audiencia para pedir su excarcelación.