"Quiero agradecer al Doctor Dalbon, ayer me puse en contacto con él, lo invité y no lo dudó, vino de forma inmediata", dijo D'Alessandro quien agregó que en esto "no puede haber divisiones, debemos estar en la misma vereda".

"Lo invitamos aquí para mostrarle el control civil que realizamos sobre la Fuerza de Seguridad, cómo tenemos el geoposicionamiento de cada efectivo y de cada vehículo, cómo se resguardan las grabaciones de las modulaciones, las cámaras de la Ciudad porque cuando hablamos de transparencia es porque es un control civil real", dijo el funcionario.

"Quiero ser enfático: estamos hablando de tres personas que le tendrán que dar respuestas a la Justicia, no estamos hablando de la Policía o de la institución policial", remarcó D'Alessandro antes de cederle la palabra a Dalbon.

Dalbon-Dalessandro-2.jpg D'Alessandro recibió a Dalbon en la sede del ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Captura.

"La verdad es que lo que se me ha mostrado pone blanco sobre negro la honorabilidad de los chicos", dijo el abogado y agregó que "estoy consternado por algunas imágenes porque puede ser el hijo de cualquiera".

"El agradecimiento también es mío y coincido en que estamos hablando de tres asesinos, no estamos hablando de la Policía, pero tres asesinos que trabajaban de policías, que debían cuidarnos y que lo que hicieron fue asesinar a un chico, en este caso a Lucas y quitarle todos sus sueños, destruir a una familia y vaya a saber ahora dónde están porque parece una tortuga el juez que tiene la causa", añadió Dalbon.

"No entiendo porqué no dispone la orden de detención habida cuenta de que están cercados todos, están a punto de ser detenidos y sólo falta la orden de detención; espero que el juez tenga hijos y entienda que lo que tiene que hacer es Justicia porque nadie quiere hacer otra cosa", señaló.

Aclaró que "los policías gozan de su principio de inocencia, de un debido proceso, y nadie se los va a coartar, pero por su puesto que los vieron, los esperaron y lo mataron a Lucas, y pudieron matar a más (chicos) por la cantidad de disparos".

"El control civil que me ha mostrado Marcelo es realmente impresionante en la Ciudad de Buenos Aires, y en eso debo felicitar a la Ciudad porque lo desconocía, y en ese sentido también debo felicitar a Marcelo porque realmente hay un control civil a la Policía de la Ciudad que va a dejar mucho para hablar, debatir, probar, y seguramente para que después exista una resolución judicial que le dé un poco de paz a la familia", puntualizó.

Lucas-Gonzalez-policias.jpg Se aguarda la detención del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, implicados en el asesinato de Lucas González.

En el cierre de su exposición, el letrado que representa a los familiares de Lucas pero también a los de los otros tres adolescentes que iban en el auto baleado, dijo: "Sigo pensando que esto no tiene banderías políticas, no tiene grieta, que podría haber sido mi hijo -que también juega en las inferiores de un club- y que tiene los mismos horarios que Lucas, y sigo consternado porque se ve que compran un jugo y que eran chicos inocentes".

"Por eso quiero desterrar la palabra 'gatillo fácil'", dijo Dalbon porque "acá no había delincuentes, por lo tanto no hay 'gatillo fàcil', acá lo que había era una pistola, un asesino y una víctima".

"Los argentinos debemos unirnos en esto porque la Policía está para cuidarnos, sea de la Ciudad, sea Federal o cualquier tipo de Policía. Y también quiero dedicarles a ellos mi respeto absoluto por la Fuerza, porque yo me siento amparado", finalizó.