Caso Lucas González: forense confirmó que el joven murió de un tiro en la sien

La declaración del perito fue durante la quinta audiencia del juicio en el cual hay 14 efectivos de la Policía de la Ciudad sentados en el banquillo de los acusados. Tres están siendo juzgados por el homicidio, mientras que los 11 restantes por encubrimiento y torturas a los amigos de Lucas que lo acompañaban en el auto.

"El cuerpo presentaba tres lesiones: dos producto de proyectiles de arma de fuego y una lesión compatible con una quemadura en una de sus manos", indicó Alejandro Rullan Corna, forense de la morgue del Poder Judicial de la Nación.

Frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N 25 Corna explicó: "En la denominada 'Lesión 1', el proyectil ingresa tres centímetros encima del pabellón auricular y siete centímetros por delante, eso corresponde a la región frontal del lado derecho".

Mientras señalaba con el dedo la pantalla sostuvo que el disparo fue de "adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo" lo que demuestra un quiebre en las declaraciones de los policías.

"La Lesión 2 está descripta como un surco que produjo una quemadura. No ha penetrado el proyectil y no provoca la muerte, sino que afecta piel y tejidos subcutáneos. No pude determinar la trayectoria", informó el médico que también resaltó que no se pudo determinar la trayectoria del disparo.

Con respecto a la Lesión 3 describió que se trata de "una herida circular muy compatible con una quemadura de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Fue en la mano derecha, en el primer espacio entre el dedo pulgar y el índice".

El joven de 17 años jugaba en las inferiores del Club Barracas Central, y aquella mañana del 17 de noviembre de 2021 regresaba con sus amigos de entrenar en un Volkswagen Suran.

Barracas-tiroteo-04.jpg Lucas González iba en el auto junto con un grupo de amigos cuando fueron tiroteados por efectivos de la Policía de la Ciudad. Archivo.

Después de parar a comprar un jugo en un kiosco los menores fueron interceptados por un auto Nissan Tiida en el que viajaban tres efectivos policiales de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Al no identificarse los jóvenes decidieron escapar de la situación al creer que se trataban de ladrones. En la huida los policías dispararon y uno de los tiros le dio a Lucas en la cabeza. El chico murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela tras estar internado en coma.

La reconstrucción de los hechos fue clave ya que se pudo constatar que después del hecho los Policías, junto a otros oficiales imputados, trataron de encubrir el crimen haciendo pasar la escena como una persecución entre delincuentes.

Además, durante ese plan se plantó en el Volkswagen Suran un arma para respaldar su declaración de enfrentamiento. Los agentes Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37) están acusados de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas.