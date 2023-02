Caso Lucio Dupuy: pidieron perpetuas para la madre y su pareja

El 2 de febrero pasado, el Tribunal de Audiencia de la capital pampeana determinó que la madre de Lucio fue responsable del "homicidio triplemente agravado por vínculo, alevosía y ensañamiento" de su hijo.

A Páez le atribuyeron el mismo delito y también el de "abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado".

La fiscalía pidió este lunes formalmente que ambas sean condenadas a prisión perpetua, mientras que la querella de la familia de la víctima añadió el pedido de la accesoria "por tiempo indeterminado", informaron fuentes judiciales.

No obstante, por el procedimiento establecido por el Código Procesal de La Pampa, una vez declaradas culpables debe realizarse una "audiencia de censura", en la que las partes peticionan el monto de la pena a aplicarles.

Esa audiencia se celebró hoy, sin la presencia de las acusadas pero sí de sus defensores oficiales y del resto de las partes: la representación del menor, la fiscalía y la querella.

El abogado de la querella, Mario Aguerrido, reclamó la pena de prisión perpetua más la accesoria de "reclusión por tiempo indeterminado", una añadidura que restringe a futuro las posibilidades de acceder a beneficios excarcelatorios o soltura anticipada.

Por su parte, la fiscal Verónica Ferrero pidió también el encierro a perpetuidad, en tanto que las defensas oficiales de las imputadas, a cargo de María Silvina Blanco Gómez y Pablo De Biasi, aceptaron tácitamente la pena máxima que establece el Código, pero le reclamaron al Tribunal que fije una fecha de expiración de la condena.

Si bien persiste una discusión sobre cuál es el máximo de la pena a cumplir efectivamente para la condena a prisión perpetua, ambas defensas argumentaron que, si no se establece un lapso temporal, la pena podría implicar, literalmente, un encierro hasta la muerte.

caso lucio.jpg Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, podrían recibir la pena de prisión perpetua por la muerte de Lucio Dupuy. Archivo.

Las imputadas permanecieron durante la audiencia en la cárcel de San Luis donde están alojadas desde que se produjeron los hechos que terminaron con la vida de Lucio Dupuy.

Tras la audiencia, el Tribunal fijó fecha para la lectura para el próximo viernes cuando, a diferencia de lo ocurrido en la presente jornada, la lectura de la condena podría ser transmitida públicamente a través de los canales audiovisuales del Poder Judicial pampeano.

Esta mañana, antes del inicio de la audiencia, el abuelo de Lucio pidió que espera que ambas condenadas sean separadas en su lugar de detención. "Pediremos no haya beneficios y que sean separadas urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo nosotros que sean separadas", dijo Ramón Dupuy a los medios presentes.

"Yo siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo", agregó el hombre.