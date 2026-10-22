Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia donde trabajaba la docente desaparecida

Las sospechas sobre una mujer y las prendas secuestradas

Entre los detenidos también están Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores analizan si la mujer pudo haber tenido algún tipo de participación en los hechos y pusieron el foco en las contradicciones que habría presentado durante sus declaraciones.

Otro de los aspectos bajo análisis es la información que Leguizamón habría aportado sobre la posibilidad de que Godoy regresara a la ciudad de Esquina durante el fin de semana.

Durante un allanamiento en una vivienda vinculada a la mujer, en la localidad correntina de Sauce, los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a sus familiares para intentar establecer si las reconocen y, posteriormente, podrán ser sometidas a peritajes para determinar si tienen relación con la desaparición.

Antes de estas últimas detenciones, la Justicia había arrestado a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que quedó involucrado en la causa por sus declaraciones. Su defensa cuestionó la validez de ese testimonio y denunció presuntas torturas policiales durante el procedimiento.

El abogado Norberto Codazzi sostuvo públicamente que su cliente habría declarado bajo presión y aseguró que el peón no tiene información sobre lo ocurrido con Godoy. Además, anticipó que pediría una evaluación del Cuerpo de Psicología Forense para determinar su capacidad de comprensión. Las acusaciones contra los policías corresponden a la denuncia de la defensa y deberán ser investigadas.

En otros allanamientos, los investigadores también secuestraron cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos quedaron sujetos a peritajes para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y si existe alguna conexión con el caso.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy

Nancy Godoy desapareció después de salir de su casa para dirigirse a la escuela rural del paraje El Malezal. Para llegar al establecimiento, debía atravesar la estancia El Curupí y completar parte del trayecto a caballo.

La última comunicación con su familia fue el 7 de octubre, cuando intercambió mensajes con uno de sus hijos. Desde entonces, sus allegados no volvieron a tener noticias certeras sobre su paradero.

Mientras avanzan las detenciones y las medidas judiciales, los fiscales profundizan los rastrillajes en la zona. También prevén tomar muestras de ADN de familiares de la docente para realizar eventuales cotejos en caso de que durante los operativos se encuentren restos humanos.

Hasta el momento, no se informó el hallazgo del cuerpo de Godoy. La investigación continúa para establecer qué ocurrió con la maestra y determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.