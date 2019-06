El episodio tuvo lugar el 23 de noviembre al mediodía cuando Eguillor llegó a la fiscalía de instrucción 22. "Me voy a quedar acá hasta que vea la causa y si no va a ver lo que te va a pasar ¿me entendiste?".

ADEMÁS

El carnicero que mató a motochorro será candidato a concejal

Diez mil usuarios sin luz y la falla se solucionará el miércoles

La amenaza, luego, siguió: "Vos no sos nadie, mi mamá es fiscal de Lomas de Zamora, yo me estoy por recibir de abogado y vos no sos nadie, así que andá dándome la causas porque yo me quedo acá también”.

Eguillor está detenido con prisión preventiva por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” contra una chica de 22 años en un departamento de San Telmo el pasado noviembre, cuando el joven intentó simular que la salvó cuando se quiso suicidar.

Lo primero que los jueces tuvieron en cuenta fue el propio testimonio de la víctima que -según los médicos- es “lúcida, globalmente orientada”, con “angustia, miedo, nerviosismo”, “con conciencia de síntoma y situación, coherente, de ritmo conservado” a la par que niegan que haya “ideación delirante”.

Además, los médicos establecieron escoriaciones en distintas partes del cuerpo incluso en zona paragenital, por lo que dan por acreditado la “violencia física”.