Caso Teruel: la madre de la víctima de abuso contó cómo decidieron grabarlo

En la filmación, la madre explica cómo Teruel intentaba persuadir a la joven para que no se presente ante la justicia. "El chico tenía miedo de que ella lo denuncie por lo que había pasado hacía varios años. La nena decide por ella misma ir (al encuentro que fue iniciativa del acusado) y grabarlo", comienza el relato de la mujer.

De acuerdo al testimonio, se concretaron dos encuentros entre el hombre y la menor. En el primero, la adolescente que ahora tiene 16 años y en el momento de los abusos tenía 9, regresó llorando.

"Me enteré que habían abusado de ella y que la estaban presionando para que no lo denuncie. Incluso hay mensajes de antes que ella le diga que lo va a denunciar, donde él creyó que no lo iba a denunciar y entonces le manda mensajes de 'estás muy linda', como que quiere tener algo con ella. La quería conquistar. Hasta que ella decidió bloquearlo", describe la madre.

La primera en enterarse fue la abuela de la menor, y entre las tres decidieron grabarlo. La joven tomó la decisión de volver a encontrarse con su victimario con la excusa de que había quedado "shockeada" por la charla anterior y que no había "escuchado bien" lo que le había dicho.

"Hay mensajes de WhatsApp en los que le está suplicando que no lo denuncie, que no va a poder estar preso". Los audios fueron saliendo al aire en el Canal 7 salteño, y se lo escucha al acusado pidiendo perdón y confirmando un encuentro previo, pautado por él, que la víctima decidió grabar.

En el encuentro personal, Teruel confirma los hechos de los que se lo acusa. Y admite que decidió encontrarse con ella por temor a que lo denuncie, ya que otro caso de supuesto abuso por parte de él y dos amigos fue viralizado por otra adolescente en las redes sociales.

Además, la mujer contó que antes de hacer la denuncia se acercaron al integrante de Los Nocheros, Mario Teruel, para esclarecer los hechos: "Tomamos contacto con Mario (Teruel) en una confitería más que nada porque la nena quería contarle que había tomado la decisión de denunciar a Lautaro. Y quería pedirle disculpas porque justamente ella los consideraba familia. (...) Más que amistad, era una relación de familia. Más que familia", enfatiza.

Ya que, según detalla, la abuela de la víctima se crió con la madre de Lautaro, ella se crió con el acusado y su hija, con el sobrino del detenido, que tiene su misma edad y con quien jugaba cuando ocurrieron los abusos.

La respuesta del músico la sorprendió "Primero Mario dijo que era una pendejada, que cualquier chico hace. Ahí yo le dije que no me parecía. Que el hijo era un violador, un pedófilo. Yo tenía bastante miedo, te digo la verdad, por los contactos que puedan tener."

El acusado está detenido en la Alcaldía de la ciudad de Salta y todos los audios fueron incorporados en la causa.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.